بازگشت بعثی ها به قدرت در صورت انحلال دادگاه جنایی عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری النخیل، عدنان السراج خاطر نشان کرد : هر گونه سخن از لغو محاکمه های سرکردگان رژیم بعثی سابق هیچ پایه و اساسی ندارد، زیرا دادگاه جنایی یک دادگاه شفاف است که با هدف محاکمه و مجازات بعثی های جنایتکار در رژیم سابق تشکیل شده است.



وی افزود : فهرست العراقیه نمی تواند در حال حاضر چنین طرحی را برای انحلال دادگاه جنایی ارائه کند.



وی تصریح کرد : انحلال این دادگاه به معنای وجود نقشه ای برای نابودی یکی از ارکان قوه قضائیه و به معنای مژده برای بازگشت بعثی ها به قدرت است.



طلال الزوبعی یکی از اعضای مطرح فهرست العراقیه به ریاست ایاد علاوی خواستار انحلال دادگاه جنایی شده بود.



چندی پیش یک عضو بزرگترین فراکسیون پارلمان عراق از تلاشهای آمریکا برای مشارکت دادن بعثی ها در روند سیاسی این کشور پرده برداشت.



"رافع عبدالجبار" گفته بود : آمریکا پس از اینکه متوجه شد روند سیاسی عراق مطابق میلش پیش نمی رود؛ سعی در وارد کردن بعثی ها دراین روند گرفته است.

به گفته وی، قانون اساسی عراق هر گونه تعامل با حزب بعث را به طور کلی ممنوع کرده است و از همین رو اجازه مشارکت در روند سیاسی جاری را به آنها نمی دهد.



شایان ذکر است که "علی العلاق" عضو ائتلاف دولت قانون به رهبری "نوری المالکی" نیز با ممنوع خواندن فعالیت حزب بعث تاکید کرد مذاکره با اعضای این حزب غیر قانونی امکان ندارد .این در حالی است که "حیدر الملا" سخنگوی فهرست العراقیه به رهبری" ایاد علاوی" از گفتگو با بعثی ها استقبال کرده بود.



