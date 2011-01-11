نمایشگاه تونل خوردنی ها و نوشیدنی ها در کاخ نیاوران

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نمایشگاه که از تاریخ 21 تا 25 دی ماه برگزار می شود، 30 غرفه با ایجاد محیطی شاد و مفرح برای بازدیدکنندگان به معرفی مواد غذایی و نوشیدنی می پردازند.



این نمایشگاه با حمایت و نظارت معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در این مجموعه برگزار می شود.



علاقه مندان جهت بازدید از نمایشگاه تونل خوردنی ها و نوشیدنی ها می توانند در تاریخ های یاد شده از ساعت 10 صبح تا 21 شب به مجموعه فرهنگی-تاریخی نیاوران واقع در میدان شهید باهنر (نیاوران) مراجعه کنند.