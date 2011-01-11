  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲۱ دی ۱۳۸۹، ۲۰:۱۳

نمایشگاه تونل خوردنی ها و نوشیدنی ها در کاخ نیاوران

نمایشگاه تونل خوردنی ها و نوشیدنی ها با هدف معرفی محصولات سالم، با کیفیت و بهداشتی مواد غذایی در مجموعه فرهنگی-تاریخی نیاوران برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نمایشگاه که از تاریخ 21 تا 25 دی ماه برگزار می شود، 30 غرفه با ایجاد محیطی شاد و مفرح برای بازدیدکنندگان به معرفی مواد غذایی و نوشیدنی می پردازند.
 
این نمایشگاه با حمایت و نظارت معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در این مجموعه برگزار می شود.

علاقه مندان جهت بازدید از نمایشگاه تونل خوردنی ها و نوشیدنی ها می توانند در تاریخ های یاد شده از ساعت 10 صبح تا 21 شب به مجموعه فرهنگی-تاریخی نیاوران واقع در میدان شهید باهنر (نیاوران) مراجعه کنند.

کد مطلب 1230257

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها