تساوی ایران و عراق در پایان نیمه نخست/ رضایی نخستین گلزن ایران

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیمهای ملی فوتبال ایران و عراق از ساعت 19:45 امروز سهشنبه در ورزشگاه احمد بن علی (الریان) دوحه آغاز شده است.
نیمه نخست این دیدار که از گروه D مسابقات جام ملتهای آسیا و با قضاوت "روشن ایرماتوف" ازبکستانی در حال برگزاری است، با نتیجه تساوی یک بر یک به پایان رسید.
در این نیمه ابتدا تیم ملی عراق در دقیقه 12 توسط "یونس محمود" به گل رسید. عمادرضا با استفاده از غفلت مدافعان و اشتباه دروازهبان ایران توپ را با ضربه سر به دهانه دروازه فرستاد و یونس محمود دروازه بدون دروازهبان کشورمان را گشود.
البته پس از چند حمله بی برنامه، در دقیقه 41 غلامرضا رضایی موفق شد با یک ضربه زیبا دروازه تیم ملی عراق را باز کند تا ضمن جبران گل خورده، نخستین گلزن ایران در جام پانزدهم لقب بگیرد.
در این نیمه افشین قطبی از مهدی رحمتی، هادی عقیلی، جلال حسینی، محمد نصرتی، احسان حاج صفی، ایمان مبعلی، جواد نکونام، آندرانیک تیموریان، مسعود شجاعی، محمد غلامی و غلامرضا رضایی در ترکیب تیم ملی ایران که با پیراهن قرمز به میدان رفته بود، استفاده کرد.
تیم ملی ایران در نیمه نخست عملکرد خوبی نداشت و بازی ضعیفی را ارائه کرد. پرتابهای اوت دستی و ارسالهای بلند از جناحین تاکتیکی بود که در نیمه نخست نتیجهای را برای تیم ایران در برنداشت، ضمن اینکه در ثانیههای پایانی این نیمه مهدی رحمتی با واکنشهای خوبش مانع از به ثمر رسیدن گل دوم عراق شد.
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