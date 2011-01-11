شعار هفته منابع طبیعی و آبخیزداری امسال تعیین شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته منابع طبیعی که از روز پانزدهم اسفند ماه هر سال درآستانه بهار طبیعت آغاز می شود با برپایی مراسم روز درختکاری در سراسر میهن اسلامی، جلوه و فروغ ماندگاری می یابد.
دکتر محمدحسین رزاقی دبیر ستاد برگزاری هفته منابع طبیعی کشور در در خصوص مراسم بزرگداشت هفته منابع طبیعی اظهار داشت: تعیین شعار امسال با توجه به نظرخواهی از استان ها و اعلام فراخوان در سایت سازمان انتخاب شده است.
وی عناوین روزهای هفته منابع طبیعی امسال را بدین شرح اعلام کرد:
روز اول، یکشنبه 15 اسفند: روز درختکاری، سال جنگل
روز دوم، دوشنبه 16 اسفند: منابع طبیعی و آبخیزداری
روز سوم، سه شنبه 17 اسفند: منابع طبیعی،بسیج سازندگی، همیاران طبیعت
روز چهارم، چهارشنبه 18 اسفند: منابع طبیعی، حفاظت و قانون
روز پنجم، پنجشنبه 19 اسفند:منابع طبیعی، افزایش پوشش گیاهی، کاهش آثار بلایای طبیعی
روز ششم، جمعه 20 اسفند: منابع طبیعی، آموزه های دینی
روز هفتم، شنبه 21 اسفند: منابع طبیعی، فرهنگ سازی، آموزش، پژوهش و رسانه ها
مدیریت جامع آبخیزها، ضامن امنیت حیاتی به عنوان شعار هفته منابع طبیعی و آبخیزداری سال89 اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، هفته منابع طبیعی که از روز پانزدهم اسفند ماه هر سال درآستانه بهار طبیعت آغاز می شود با برپایی مراسم روز درختکاری در سراسر میهن اسلامی، جلوه و فروغ ماندگاری می یابد.
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