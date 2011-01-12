به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام محمدحسین مختاری عصر سه شنبه در کنفرانس بین المللی کرامت انسان از دیدگاه اسلام و مسیحیت که در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار شد، خاطرنشان کرد: غرب که از هر فرصتی برای طرح شعار آزادی، تسامح و تساهل و ترویج سیستم دموکراسی استفاده میکند ولی متاسفانه در مقام عمل همه این ارزشها را نادیده میگیرد.
وی ادامه داد: در برخی کشورهای غربی حتی تحمل پوشش زن مسلمان را ندارند و به بهانههای گوناگون از افرادی که به مقدسات و اعتقادات دینی دیگران اهانت میورزند، آشکارا حمایت میکنند.
مختاری اظهار داشت: پس از حادثه 11 سپتامبر، غربیها با شک و تردید به مسلمانان نگاه میکنند و برخی از مسلمانان در کشورهایی مانند امریکا، انگلیس و آلمان از محل کارشان به جرم اینکه مسلمان هستند اخراج شده و مورد بیمهری قرار میگیرند.
وی ادامه داد: در مجموع مسلمانان مشکل خاصی در رابطه با برگزاری محافل مذهبی و فرهنگی خویش ندارند و فرزندان آنها هم در کنار فرزندان اروپایی و غربی در یک مدرسه مشغول درس و بحث هستند، اما سخت گیریهایی که به جود آمده است به دلیل انتصاب ناحق تروریسم به مسلمانان بوده است.
موانع غرب برای آزادیهای مدنی
معاون پژوهشی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی ادامه داد: کشورهای غربی مدعی هستند که افراد در رفتار و عمل به اعتقادات دینی خود آزاد هستند و وظیفه دولتها تامین آزادیهای مدنی و ایجاد جامعهای تکثرگرا و چند فرهنگی است، ولی وقتی قرار است این آزادیها برای دیگران به مرحله اجرا درآید دولتهای غربی در برابر آن موانع ایجاد میکنند.
مختاری با بیان اینکه شعار جامعه چند فرهنگی غربیها عملا اجرا نمیشود و آنها خواستار ادغام سایر فرهنگها در فرهنگ غرب میشوند، گفت: تحقیقات در مورد ساکنان مسلمان 14 کشور اروپایی نشان میدهد، مسلمانانی که دارای رنگ پوست تیره هستند، بیشتر از دیگر مسلمانان مورد آزار قرار گرفتهاند، اما نکته مهم از این میان آزارهایی است که به دلیل پوشش اسلامی نظیر روسری به زنان مسلمان در اروپا وارد میشود وهیچگاه از سوی مراجع قانونی این کشورها به عنوان اقدام مجرمانه به حساب نمیآید.
تبعیض نژادی در دستگاههای اجرایی و قضایی آمریکا بسیار عمیق است
مختاری همچنین به افزایش خشونت علیه مسلمانان در غرب به ویژه آمریکا اشاره کرد و گفت: تبعیض نژادی در دستگاههای اجرایی و قضایی آمریکا بسیار عمیق و دیرینه است و پس از حادثه 11 سپتامبر تبعیض دستگاههای اجرایی علیه مسلمانان آمریکا تشدید شده است.
وی افزود: گاهی دانشجویان مسلمان در آمریکا برای پوشش اسلامی و حجاب خود با حملات لفظی روبرو هستند و زندگی با تبعیض را تجربه میکنند.
انتقاد از توهین اوباما به مسلمانان
مختاری به توهین اوباما رئیس جمهور آمریکا به مسلمانان اشاره کرد و گفت: هنگامی که چند وقت پیش یک کشیش نژادپرست آمریکایی از تصمیم خود برای آتش زدن قرآن کریم سخن گفت، رئیس جمهوری آمریکا (باراک اوباما) در واکنش به تصمیم وی برای اهانت به قرآن کریم، اظهار داشت: اگر این کشیش دست به چنین عملی بزند جان نظامیان امریکایی مستقر در عراق، افغانستان و دیگر کشورهای مسلمان به خطر میافتد.
وی ادامه داد: این سخنان باراک اوبا اهانت دیگری به مسلمانان بود، زیرا دولت آمریکا با بیان علت مخالفتش با آن کشیش نژادپرست، نشان داد که احساسات مسلمانان جهان برای او هیچ اهمیتی ندارد. حتی رئیس جمهور آمریکا در ظاهر هم تهدید نکرد در صورتی که به قرآن در آمریکا اهانت شود عاملان این اهانت مورد مجازات قرار میگیرند.
مختاری اظهار داشت: از سوی دیگر این واکنش اوباما نشانگر آن است که احترام مقدسات مسلمانان به هیچ وجه مورد اهمیت دولت آمریکا نیست و این در حالیست که آمریکا مدعی آزادی و دموکراسی است.
رژیم صهیونیستی حق خودمختاری مردم فلسطین را نادیده میگیرد
وی ادامه داد: امروزه دولتهای غربی نه تنها در قبال مسلمانان مقیم این کشورها برخوردی تبعیض آمیز دارند بلکه این سیاستها در برابر ملتهای اسلامی نیز اتخاذ میکنند، نمونه بارز آن اعمال سیاستهای یکسوگرایانه و کاملا تبعیض آمیز آنها نسبت به مردم مظلوم فلسطین است.
مختاری خاطرنشان کرد: امروز این دولتها مشرب به اصطلاح دموکراتیکی خود را نسبت به این بخش از جوامع انسانی، فراموش کردهاند و رژیم صهیونیستی را مورد حمایت همهجانبه خود قرار دادند.
وی یادآور شد: امروز چه کسی است که نداند حتی حق خودمختاری که یک حق مسلم حقوق بشری مردم فلسطین است که در میثاقهای حقوق بشر به آن اشاره شده است، رژیم صهیونیستی این حق مردم فلسطین را نادیده میگیرد و ناقص حقوق بشر است.
آپارتاید و استعمار دو خصیصه ویژه رژیم صهیونیستی
مختاری آپارتاید و استعمار را دو خصیصه ویژه رژیم صهیونیستی دانست و تاکید کرد: موضوع آپارتاید و تبعیض نژادی در حقوق بینالملل از جمله اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی به عنوان جنایت علیه بشریت محسوب میشود.
وی گفت: استعمار فلسطین توسط رژیم صهیونیستی که از طریق اشغالگری صورت گرفته است نیز خود نقض آشکار حقوق بینالملل است. اکنون وضعیت اسفبار غزه نقض تمامی حقوق بشر اهالی آن منطقه است که به دلیل اقدامات و سیاستهای رژیم صهیونیستی نقض گسترده حقوق بشردوستانه در آن منطقه در حال رخ دادن است.
قم - خبرگزاری مهر: معاون پژوهشی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی گفت: شعار جامعه چندفرهنگی غربیها عملا اجرا نمیشود و آنها خواستار ادغام سایر فرهنگها در فرهنگ غرب میشوند.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام محمدحسین مختاری عصر سه شنبه در کنفرانس بین المللی کرامت انسان از دیدگاه اسلام و مسیحیت که در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار شد، خاطرنشان کرد: غرب که از هر فرصتی برای طرح شعار آزادی، تسامح و تساهل و ترویج سیستم دموکراسی استفاده میکند ولی متاسفانه در مقام عمل همه این ارزشها را نادیده میگیرد.
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