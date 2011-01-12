ادیان ابراهیمی برای رفع‌ سوء‌ تفاهمها از اشتراکات همدیگر استفاده کنند

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام محمدحسن زمانی عصر سهشنبه در کنفرانس بین المللی کرامت انسان از دیدگاه اسلام و مسیحیت در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی قم اظهار داشت: عالمان اسلام و مسیحیت به این نتیجه رسیدهاند که گفتگوها بسیار تاثیرگذار است و نقش مهمی در رفع مشکلات و چالشهای میان بشریت دارد.
وی اظهار داشت: مشترکات میان اسلام و مسیحیت ممکن است برای برخی افراد ناشناخته باشد و برگزاری چنین نشستها و گفتگوهایی برای برجسته کردن این اهمیتها، بسیار بااهمیت است.
زمانی خاطرنشان کرد: هر کدام از عالمان دینی دیدگاه خاصی در مباحث خود دارند و برای اینکه به نتیجه احسن دست پیدا کنند باید تقکرات و دیدگاههای خود را عرضه کنند.
وی با بیان اینکه معاون بین الملل حوزه علمیه قم همچنین گفت: اگر مباحث اختلافی نیز در این گفتگوها بیان شود مفید است، اظهار داشت: اگر نقطه قوتی وجود دارد باید برای تقویت آن تلاش شود و نقاط ضعف نیز به بحث گذاشته شود.
زمانی خاطرنشان کرد: ممکن است علمای مسیحی آنگونه که باید به حقوق اقلیتهای مذهبی در ایران آگاهی نداشته باشند و یا اینکه برخی دیدگاه اسقفان سوئیس در مورد احداث منارهها اطلاعی نداشته باشند و بیان چنین مباحثی در این گفتگوها ضروری است.
مومنان، ملحدان و مجرمان از کرامت مساوی برخوردار نیستند
وی همچنین با اشاره به مسئله کرامت انسان گفت: کرامت از نظر ما درجات مختلفی دارد و شامل همه میشود ولی این گونه نیست که مومنان، ملحدان و مجرمان از یک کرامت مساوی برخوردار باشند.
معاون امور بینالملل حوزه علمیه قم اظهار داشت: برخی حقوق مترتب بر کرامت ذاتی، شامل ملحدان هم میشود ولی نه همه کرامت.
زمانی به مسئله آزادی اشاره کرد و گفت: آزادی به شکل مطلق از نظر اسلام مورد قبول نیست و تا وقتی که باعث سعادت انسان شود، مورد تائید است ولی هر جا باعث انحراف، ظلم و بدبختی بشر شود محدود میشود.
قم - خبرگزاری مهر: معاون بینالملل حوزه علمیه قم با اشاره به اهمیت گفتگوهای میان شخصیتهای علمی و برجسته گفت: ادیان ابراهیمی باید با استفاده از مشترکات همدیگر برای رفع مشکلات و سوء تفاهمها تلاش کنند.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام محمدحسن زمانی عصر سهشنبه در کنفرانس بین المللی کرامت انسان از دیدگاه اسلام و مسیحیت در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی قم اظهار داشت: عالمان اسلام و مسیحیت به این نتیجه رسیدهاند که گفتگوها بسیار تاثیرگذار است و نقش مهمی در رفع مشکلات و چالشهای میان بشریت دارد.
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