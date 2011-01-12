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۲۲ دی ۱۳۸۹، ۱۱:۱۸

زمانی:

ادیان ابراهیمی برای رفع‌ سوء‌ تفاهمها از اشتراکات همدیگر استفاده کنند

قم - خبرگزاری مهر: معاون بین‌الملل حوزه علمیه قم با اشاره به اهمیت گفتگوهای میان شخصیتهای علمی و برجسته گفت: ادیان ابراهیمی باید با استفاده از مشترکات همدیگر برای رفع مشکلات و سوء تفاهم‌ها تلاش کنند.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت‌الاسلام محمدحسن زمانی عصر سه‌شنبه در کنفرانس بین المللی کرامت انسان از دیدگاه اسلام و مسیحیت در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی قم اظهار داشت: عالمان اسلام و مسیحیت به این نتیجه رسیده‌اند که گفتگوها بسیار تاثیرگذار است و نقش مهمی در رفع مشکلات و چالش‌های میان بشریت دارد.

وی اظهار داشت: مشترکات میان اسلام و مسیحیت ممکن است برای برخی افراد ناشناخته باشد و برگزاری چنین نشست‌ها و گفتگوهایی برای برجسته کردن این اهمیت‌ها، بسیار بااهمیت است.

زمانی خاطرنشان کرد: هر کدام از عالمان دینی دیدگاه خاصی در مباحث خود دارند و برای اینکه به نتیجه احسن دست پیدا کنند باید تقکرات و دیدگاه‌های خود را عرضه کنند.

وی با بیان اینکه معاون بین الملل حوزه علمیه قم همچنین گفت: اگر مباحث اختلافی نیز در این گفتگوها بیان شود مفید است، اظهار داشت: اگر نقطه قوتی وجود دارد باید برای تقویت آن تلاش شود و نقاط ضعف نیز به بحث گذاشته شود.

زمانی خاطرنشان کرد: ممکن است علمای مسیحی آنگونه که باید به حقوق اقلیت‌های مذهبی در ایران آگاهی نداشته باشند و یا اینکه برخی دیدگاه اسقفان سوئیس در مورد احداث مناره‌ها اطلاعی نداشته باشند و بیان چنین مباحثی در این گفتگوها ضروری است.

مومنان، ملحدان و مجرمان از کرامت مساوی برخوردار نیستند

وی همچنین با اشاره به مسئله کرامت انسان گفت: کرامت از نظر ما درجات مختلفی دارد و شامل همه می‌شود ولی این گونه نیست که مومنان، ملحدان و مجرمان از یک کرامت مساوی برخوردار باشند.

معاون امور بین‌الملل حوزه علمیه قم اظهار داشت: برخی حقوق مترتب بر کرامت ذاتی، شامل ملحدان هم می‌شود ولی نه همه کرامت.

زمانی به مسئله آزادی اشاره کرد و گفت: آزادی به شکل مطلق از نظر اسلام مورد قبول نیست و تا وقتی که باعث سعادت انسان شود، مورد تائید است ولی هر جا باعث انحراف، ظلم و بدبختی بشر شود محدود می‌شود.

کد مطلب 1230268

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