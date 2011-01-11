یک دقیقه سکوت برای جانباختگان سقوط هواپیما/ کارمند AFC به دنبال گربه!

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به دوحه قطر، دیدار تیمهای عراق و ایران در حالی از ساعت 19:45 امروز سه شنبه در ورزشگاه الریان دوحه آغاز شد که به احترام جانباختگان حادثه سقوط هواپیمای مسافربری کشورمان در ارومیه یک دقیقه سکوت در ورزشگاه اعلام شد.
حاشیههای دیگری از این مسابقه جذاب و پرهیجان را می خوانید:
* یک گربه دقایقی پس از شروع بازی به کنار زمین آمد و با وجود تلاش کارمند کنفدراسیون فوتبال آسیا از چنگ آنها گریخت! این گربه پشت نیمکت ایران قرار داشت و کارمند کنفدراسیون فوتبال آسیا تلاش کرد تا با گرفتن این گربه او را از ورزشگاه خارج کند اما موفق به این کار نشد و گربه به میان تماشاگران فرار کرد.
* حدود سه هزار تماشاگر برای تماشای دیدار تیمهای ملی فوتبال ایران و عراق به ورزشگاه آمدهاند که تعداد تماشاگران حریف بیش از ایرانیهاست.
* تماشاگران ایران و عراق در صندلیهای مقابل جایگاه ویژه مستقر شده و به تشویق تیمهای ملی کشورشان می پردازند. در این بین تماشاگران ایرانی با در دست داشتن پرچم کشورمان به تشویق ملی پوشان می پردازند.
* بازیکنان تیمهای ملی فوتبال ایران و عراق حدود 30 دقیقه پیش از آغاز مسابقه برای گرم کردن بدنهایشان وارد زمین ورزشگاه الریان شدند.
* سید مهدی رحمتی به همراه میرزاپور، گردان و رشیدی زودتر از دیگر بازیکنان وارد زمین شدند و در دروازه جنوبی به گرم کردن بدنهایشان پرداختند.
* افشین قطبی سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان نیز با لباس رسمی یک دست مشکی کنار زمین حضور داشت و با کاغذی در دست کار بازیکنان تیم ملی را زیر نظر گرفته بود.
* بازیکنان ذخیره تیم ملی نیز که پیراهنهای قرمز بر تن داشتند پیش از آغاز مسابقه در کنار زمین به کار با توپ مشغول بودند.
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