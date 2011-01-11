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۲۱ دی ۱۳۸۹، ۲۱:۴۷

گزارش خبرنگار مهر از قطر/

شادی بی حد و اندازه تماشاگران ایرانی/ ورزشگاه در پنج دقیقه خالی شد

شادی بی حد و اندازه تماشاگران ایرانی/ ورزشگاه در پنج دقیقه خالی شد

دقایق پایانی دیدار عراق - ایران برای تماشاگران ایرانی رویایی گذشت و آنها با شادی زایدالوصفی ورزشگاه الریان را ترک کردند.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به دوحه قطر، در پایان دیدار عراق - ایران حاضران در جایگاه ویژه ورزشگاه الریان دوحه به علی کفاشیان و دیگر مسئولان فدراسیون فوتبال ایران تبریک گفتند.

دقایق پایانی دیدار عراق - ایران البته حواشی دیگری هم داشت که در زیر بدان اشاره می شود:

* تماشاگران ایرانی در دقایق پایانی مسابقه شادی زاید الوصفی داشتند و جشن و پایکوبی آنها تا بیرون از ورزشگاه نیز ادامه پیدا کرد.

* ورزشگاه الریان قطر پنج دقیقه پس از به صدا درآمدن سوت پایان بازی خالی شد و هیچ تماشاگری در این محل حضور نداشت. این هم از نکات جالب توجهی بود که نظر خبرنگاران ایرانی را به خود جلب کرد.

کد مطلب 1230293

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