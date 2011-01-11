به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به دوحه قطر، تیم ملی فوتبال کشورمان تا به امروز 24 بار مقابل تیم ملی عراق قرار گرفته است که در این بین 14 بار پیروزی به ملی پوشان ایران رسیده، پنج بار بازی با نتیجه تساوی خاتمه یافته است و عراقی ها نیز در پنج مسابقه با پیروزی از زمین خارج شده‌اند.

بازی شماره یک - 1/6/1962

* ایران یک - عراق یک، ورزشگاه امجدیه (دیدار دوستانه)

گل: پرویز کوزه کنانی برای ایران

بازی شماره 2 - 3/6/1962

* ایران یک - عراق 2، ورزشگاه امجدیه (دیدار دوستانه)

گل: پرویز کوزه کنانی برای ایران

بازی شماره 3 - 12/12/1963

* ایران 4 - عراق صفر، ورزشگاه امجدیه تهران (مسابقات انتخابی المپیک)

گل‌ها: حمید شیرزادگان (3 گل) و مصطفی عرب

بازی شماره 4 - 2/1/1964

* عراق صفر - ایران صفر، ورزشگاه بغداد (مسابقات انتخابی المپیک)

بازی شماره 5 - 7/3/1966

* ایران 2 - عراق یک، ورزشگاه امجدیه تهران (دیدار دوستانه)

بازی شماره 6 - 7/3/1969

* ایران 2 - عراق یک، ورزشگاه امجدیه تهران (تورنمنت دوستانه)

گل‌ها: پرویز قلیچ خانی و اکبر افتخاری برای ایران

بازی شماره 7 - 10/5/1972

* عراق صفر - ایران 3، ورزشگاه ملی بانکوک (جام ملت‌های آسیا)

بازی شماره 8 - 13/9/1974

* ایران یک - عراق صفر، ورزشگاه آزادی تهران (بازی‌های آسیایی)

گل: حسن روشن (76)

بازی شماره 9 - 26/9/1975

* ایران یک - عراق یک، ورزشگاه آزادی تهران (انتخابی المپیک)

بازی شماره 10 - 1/6/1976

* ایران 2 - عراق صفر، ورزشگاه آزادی (جام ملت‌های آسیا)

گل‌ها: ناصر نورایی (45) و حسن روشن (57)

بازی شماره 11 - 5/11/1989

* عراق صفر - ایران صفر، ورزشگاه کاظما کویت (تورنمنت صلح و دوستی)

بازی شماره 12 - 22/10/1993

* عراق 2 - ایران یک، ورزشگاه دوحه (انتخابی جام جهانی)

گلها: احمد راضی (20) و علاء کاظم جابور (37) برای عراق و علی دایی (21) برای ایران

بازی شماه 13 - 7/12/1996

* ایران یک - عراق 2، ورزشگاه آل مکتوم دبی امارات (جام ملتهای آسیا)

گل‌ها: علی دایی (77 - پنالتی) برای ایران و حسام ناجی (37) و خالد صبیر (69) برای عراق

بازی شماره 14 - 18/10/2000

* عراق صفر - ایران یک، ورزشگاه سیدان

گل: علی دایی (77)

بازی شماره 15 - 7/9/2001

* عراق یک - ایران 2 ، ورزشگاه بغداد (مقدماتی جام جهانی)

گل‌ها: عماد محمد رضا برای عراق و علی دایی و علی کریمی برای ایران

بازی شماره 16 - 12/10/2001

* ایران 2 - عراق یک، ورزشگاه آزادی (مقدماتی جام جهانی)

گل‌ها: مهدی مهدوی کیا و علی کریمی برای ایران و قطان برای عراق

بازی شماره 17 - 5/9/2002

* عراق صفر (6) - ایران صفر (5)، ورزشگاه عباسیون دمشق (تورنمنت غرب آسیا)

بازی شماره 18 - 13/8/2003

* ایران صفر - عراق یک، ورزشگاه آزادی تهران (تورنمنت ال جی)

گل: جاسم سوادی (52)

بازی شماره 19 - 23/6/2004

* ایران 2 - عراق یک، ورزشگاه آزادی تهران (تورنمنت غرب آسیا)

گل‌ها: جواد نکونام (4) و آرش برهانی (54) برای ایران و احمد مناید (35) برای عراق

بازی شماره 20 - 4/10/2006

* عراق صفر - ایران 2، ورزشگاه ملک عبدالله اردن (تورنمنت ال جی)

گل‌ها: شیث رضایی (25) و مهدی رجب زاده (70)

بازی شماره 21 - 16/6/2007

* عراق صفر - ایران صفر، ورزشگاه ملی امان (تورنمنت غرب آسیا)

بازی شماره 22 - 25/6/2007

* عراق یک - ایران 2

گل‌ها: صالح صدیر (85 - پنالتی) برای عراق و حسین بادامکی (9) و هاشم بیک زاده (20) برای ایران

بازی شماره 23 - 1/10/2010

* عراق یک - ایران 2، ملک عبدالله امان (تورنمنت غرب آسیا)

گل‌ها: مصطفی کریم (69) برای عراق و سیدجلال حسینی (57) و محمد غلامی (82) برای ایران