به گزارش خبرنگار مهر، هفته‌های اول و دوم از دور برگشت مسابقات تکواندو لیگ برتر باشگاه‌های کشور روز جمعه به میزبانی تیم گاز فجر جم در شهرستان جم استان بوشهر برگزار می‌شود. در مهمترین دیدار این هفته تیم میزبان که عنوان تشریفاتی قهرمان نیم فصل را یدک می کشد برای حفظ جایگاه خود در صدر جدول به مصاف دانشگاه آزاد تیم دوم جدول خواهد رفت.

شاگردان مرتضی کریمی در حالی آماده مصاف با دانشگاه آزاد می شوند که از حمایت تماشاگران خودی برخوردار بوده و می‌دانند که کسب پیروزی در این دیدار به منزله پیمودن نیمی از راه قهرمانی است. در آن سوی میدان دانشگاه آزاد هم که فصل قبل عنوان قهرمانی را در یک رقابت نزدیک به فولاد ماهان سپاهان واگذار کرد برای بازگشت به صدرجدول و کسب دوباره قهرمانی به پیروزی در این دیدار نیاز دارد.

سید نعمت خلیفه، سرمربی تیم تکواندو دانشگاه آزاد در دیدار با گاز فجر جم تمامی نفرات خود از جمله محمد باقری معتمد، علیرضا نصرآزادانی، مهدی بی باک، یوسف کرمی، حسین تاجیک و.. را در اختیار دارد و خوب می داند که دست خالی بیرون آمدن از میدان "جم" به معنای از دست دادن عنوان قهرمانی برای تیمش خواهد بود.

تیم تکواندو دانشگاه آزاد بعد از این دیدار سخت باید با ملی حفاری تیم سوم جدول روبه‌رو شود و تیم گاز فجر جم نیز با شهرداری بندرعباس تیم چهارم جدول پیکار خواهد کرد. هم تیم ملی حفاری و هم تیم شهرداری بندرعباس نیم نگاهی به دیدار مهم این هفته بین گاز فجر جم و دانشگاه آزاد دارند چرا که شکست یکی از دو تیم می تواند راه را برای بازگشت آنها به مثلث قهرمانی بازکند.

- برنامه دیدارهای هفته‌های اول و دوم از دور برگشت مسابقات تکواندو لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

هفته اول:

* شهرداری بندرعباس - جوانه

* دانشگاه آزاد - گاز فجر جم

* مقاومت - راه و ترابری زنجان

* قوامین ناجا - ملی حفاری

هفته دوم:

* شهرداری بندرعباس - گاز فجر جم

* جوانه - راه و ترابری زنجان

* دانشگاه آزاد - ملی حفاری

* مقاومت - قوامین ناجا

- جدول رده بندی مسابقات تکواندو لیگ برتر باشگاه‌های کشور در پایان نیم فصل اول این مسابقات به شرح زیر است:

1- گاز فجر جم 18 امتیاز

2- دانشگاه آزاد 17 امتیاز

3- ملی حفاری 13 امتیاز

4- شهرداری بندرعباس 12 امتیاز

5- قوامین ناجا 6 امتیاز

6- راه و ترابری زنجان 6 امتیاز

7- مقاومت بسیج 5 امتیاز

8- جوانه یک امتیاز