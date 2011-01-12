افزایش مراکز آموزش های مهارتی در مازندران ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس علی ابراهیمی در جمع مدیران مراکز آموزشی و مهارتی استان گفت: سنگر مقدس مهارت آموزی باید گرامی داشته شود چرا که خدمت در این عرصه یک نوع ادای دین به نشر علم و دانش در جامعه است.

وی با تشریح برخی از ملزومات امر آموزش در زمینه های گوناگون روحی، علمی، هنری و ... تصریح کرد: نظام اسلامی به جایگاه علم آموزش توجه ویژه ای دارد و همواره در این راستا حامی جدی مراکز آموزشی و مهارتی است.



مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران، رمز پایداری جامعه را در حمایت از ابتکار، خلاقیت، نوآوری و کسب مهارت های گوناگون علمی، ادبی و هنری دانست و گفت: جایگاه علم و آموزش بسیار والاست و نباید به آن با دیده ای منفعت جویانه نگریست، چرا که این حرکت دارای جذبه های روحی است.



وی با اشاره به ابعاد سخت افزاری و نرم افزاری در حوزه آموزش و فراگیری مهارت های فنی و کار و دانش اذعان داشت: آنچه مهم است توجه به شرح وظایف، تناسب مباحث آموزشی با درک و استعداد فراگیران، نوع نگرش آموزشی، توجه به فرآیندهای آموزشی و همچنین عنایت به روحیه لطیف فراگیران است که این کار را جدی تر و با اهمیت تر می نماید.



ابراهیمی از استقبال اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران از نقطه نظرات مدیران آموزشگاه های مهارتی کار و دانش خبر داد و لزوم ارتقای کیفی و کمی فعالیت های فرهنگی، علمی و آموزشی را در گرو همین پیشنهادات عنوان کرد.

