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۲۲ دی ۱۳۸۹، ۹:۲۸

افزایش مراکز آموزش های مهارتی در مازندران ضروری است

افزایش مراکز آموزش های مهارتی در مازندران ضروری است

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران خواستار رونق بخشی و افزایش مراکز آموزش مهارتی در استان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس علی ابراهیمی در جمع مدیران مراکز آموزشی و مهارتی استان گفت: سنگر مقدس مهارت آموزی باید گرامی داشته شود چرا که خدمت در این عرصه یک نوع ادای دین به نشر علم و دانش در جامعه است.

وی با تشریح برخی از ملزومات امر آموزش در زمینه های گوناگون روحی، علمی، هنری و ... تصریح کرد: نظام اسلامی به جایگاه علم آموزش توجه ویژه ای دارد و همواره در این راستا حامی جدی مراکز آموزشی و مهارتی است.
 
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران، رمز پایداری جامعه را در حمایت از ابتکار، خلاقیت، نوآوری و کسب مهارت های گوناگون علمی، ادبی و هنری دانست و گفت: جایگاه علم و آموزش بسیار والاست و نباید به آن با دیده ای منفعت جویانه نگریست، چرا که این حرکت دارای جذبه های روحی است.
 
وی با اشاره به ابعاد سخت افزاری و نرم افزاری در حوزه آموزش و فراگیری مهارت های فنی و کار و دانش اذعان داشت: آنچه مهم است توجه به شرح وظایف، تناسب مباحث آموزشی با درک و استعداد فراگیران، نوع نگرش آموزشی، توجه به فرآیندهای آموزشی و همچنین عنایت به روحیه لطیف فراگیران است که این کار را جدی تر و با اهمیت تر می نماید.
 
ابراهیمی از استقبال اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران از نقطه نظرات مدیران آموزشگاه های مهارتی کار و دانش خبر داد و لزوم ارتقای کیفی و کمی فعالیت های فرهنگی، علمی و آموزشی را در گرو همین پیشنهادات عنوان کرد.
 
کد مطلب 1230311

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