منصوریان: پیروزی ارزشمندی را کسب کردیم/ دوست دارم با استرالیا بازی کنیم

به گزارش خبرنگار مهر اعزامی مهر به دوحه قطر، علیرضا منصوریان پس از پیروزی تیم ملی کشورمان برابر عراق در جمع خبرنگاران ضمن بیان مطلب فوق گفت: در این دیدار که هر دو تیم بازی خوبی را ارائه کردند. حتی عراق هم می‌توانست پیروز شود ولی آنها تجربه تیم ما را نداشتند و احساساتی‌تر از ما بازی کردند.

وی اضافه کرد: بازیکنان ما از موقعیت‌های خود به بهترین شکل استفاده کردند و نفرات بزرگ‌مان در این دیدار با نمایش توانایی‌های خود باعث پیروزی تیم ملی شدند. ایمان مبعلی یکی از کاشته‌زن‌های باتجربه فوتبال ایران است و ما می‌دانستیم وی می‌تواند با استفاده از ضربات ایستگاهی به موفقیت تیم ملی کمک کند.

مربی تیم ملی کشورمان خاطرنشان کرد: بازیکنانی مانند عمادرضا و ملامحمد از فوتبال ما شناخت کاملی داشتند و این مسئله می‌توانست به سرمربی عراق کمک بزرگی کند اما با صحبت‌هایی که بین دو نیمه با بازیکنان کردیم، آنها از بازی احساسی دست برداشته و با ارائه بازی منطقی باعث موفقیت و در نهایت پیروزی ارزشمند ما در نیمه دوم شد و در این مسابقه سنگین به سه امتیاز مهم دست پیدا کنیم.

وی در مورد دیدار با کره‌شمالی افزود: با توجه به شرایطی که در جدول بوجود آمده، کره‌شمالی با تمام توان مقابل ما ظاهر خواهد شد و ما باید با برنامه‌های تاکتیکی مناسب و منطقی مقابل آنها به میدان برویم و امتیاز کامل آن دیدار را از آن خود کنیم.

منصوریان در مورد اینکه تیم ملی ایران در مرحله بعدی بهتر است با کره جنوبی یا استرالیا دیدار کند، تاکید کرد: به نظر من فرق نمی‌کند زیرا کره جنوبی تیم سرحالی است و استرالیا هم تیمی با تجربه و دارای کادرفنی خوبی است. دیدار با هر دوی این تیم‌ها مشکل است اما من به شخصه دوست دارم مقابل استرالیا قرار بگیرم.

وی در مورد تعویض مسعود شجاعی در این دیدار تصریح کرد: در طول این بازی 3 ضربه سنگین به این بازیکن برخورد کرد و تا حدودی حال مزاجی وی را بد کرد. کادرپزشکی تیم ملی متوجه این مسئله شد که قند خون وی افتاده و دیگر شرایط حضور در زمین را ندارد که تنها دلیل تعویض وی همین مسئله بود.

مربی تیم ملی کشورمان در پایان در مورد حضور خلعتبری و انصاریفرد در دقایق پایانی مسابقه گفت: خلعتبری یکی از بازیکنان تکنیکی و خلاق فوتبال ایران است و شما دیدید با حضور وی مدافعان حریف بسیار به هم ریخته و چندین بار روی وی خطا کردند و در آخر دیدید وی به نحو احسن وظایفش را در زمین اجرا کرد. انصاریفرد هم بسیار خوب ظاهر شد و اگر این دیدار ادامه داشت، وی می‌توانست دروازه عراق را باز کند.

تیم ملی فوتبال ایران در نخستین دیدارش در مرحله گروهی رقابت‌های جام ملت‌های آسیا امشب سه‌شنبه برابر تیم ملی عراق به پیروزی 2 بر یک دست یافت.