تکنیک بازیکنان ایران را نجات داد/ باید مشکلات خط دفاعی را برطرف کنیم

اردشیر پورنعمت در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد عملکرد تیم ایران برابر عراق ضمن بیان مطلب فوق افزود: در این بازی بازیکنان تیم ملی ایران از نظر فردی و تکنیکی فوق العاده بودند اما از نظر تاکتیکی همانند گذشته ضعف داشتیم. در نهایت همین تکنیک بازیکنان ما را از شکست برابر عراق نجات داد.

وی همچنین خاطرنشان کرد: امیدوارم بازیکنان تکنیکی و باتجربه ایران در زمان‌های بحرانی بازی‌های آینده هم بتوانند به تیم ملی کمک کنند و شرایط را به سود تیم کشورمان تغییر دهند.

کارشناس فوتبال کشورمان خاطرنشان کرد: با همین روحیه بالای بازیکنان و انگیزه‌ای که دارند اگر بتوانیم مشکلات دفاعی را برطرف کنیم، می‌توانیم در بازی‌های آینده هم به پیروزی دست یابیم.

پورنعمت در پایان فاصله بین سیدجلال حسینی و احسان حاج صفی را بزرگترین مشکل تیم ایران برشمرد و گفت: تیم ایران باید بتواند پیش از دیدار با کره شمالی نقاط ضعفش را برطرف کند. در صورت تحقق این مسئله اگر تیم ملی همین گونه که مقابل عراق بازی کرد مقابل کره شمالی عمل کند با شکست دادن آن تیم و پیروزی در آن بازی مهم صعودش را به مرحله حذفی قطعی ‌خواهد کرد.

تیم ملی فوتبال کشورمان با پیروزی برابر عراق در نخستین دیدار مرحله گروهی جام ملت‌های 2011 آسیا ضمن شکست دادن مدافع قهرمانی جام به صدر جدول گروه D صعود کرد.