43 درصد دانشجویان مازندران در رشته های علوم انسانی تحصیل می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد احمدپور شامگاه سه شنبه در نخستین جلسه کارگروه آمایش آموزش عالی مازندران در بابلسر افزود: 30 درصد در گروه فنی و مهندسی، بیش از هشت درصد در گروه علوم پایه، شش درصد در گروه کشاورزی و دامپزشکی، هفت درصد در گروه هنر و بیش از 5 درصد در گروه پزشکی در این استان مشغول به تحصیل هستند.

وی خاطر نشان کرد: مازندران در گروه علوم انسانی و علوم پایه رتبه 20، در کشاورزی و دامپزشکی رتبه 17، فنی و مهندسی و علوم پزشکی رتبه 14 و در گروه هنر رتبه دو را در کشور داراست.

سرپرست دانشگاه منتخب استان تصریح کرد: نسبت مازندران در توزیع دانشجویی به تفکیک گروه های تحصیلی به کشور 5.5 درصد بوده و آموزش عالی مازندارن مقام ششم را در کشور به خود اختصاص داده است.

احمدپور، هدف از تشکیل کارگروه آمایش آموزش عالی را بهبود و توسعه و تربیت نیروی انسانی متخصص، پژوهشگر، ماهر و کار آفرین مورد نیاز جامعه مبتنی بر آمایش سرزمینی، ارتقاء بهره وری آموزش عالی و افزایش مسئولیت پذیری علمی، اجتماعی و نهادینه سازی اخلاق حرفه ای و همچنین افزایش سهم آموزش عالی در تولید ثروت ملی عنوان کرد.

وی در خصوص آمار فعلی دانشجویی استان گفت: در حال حاضر در حدود 200 هزار دانشجو در سطح استان مشغول تحصیل هستند که 28 درصد دانشجویان در مقطع کاردانی، 68 درصد کارشناسی و 3.7 درصد در مقطع تحصیلات تکمیلی و یک درصد در مقطع دکتری تخصصی مشغول تحصیل هستند.