43 درصد دانشجویان مازندران در رشته های علوم انسانی تحصیل می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد احمدپور شامگاه سه شنبه در نخستین جلسه کارگروه آمایش آموزش عالی مازندران در بابلسر افزود: 30 درصد در گروه فنی و مهندسی، بیش از هشت درصد در گروه علوم پایه، شش درصد در گروه کشاورزی و دامپزشکی، هفت درصد در گروه هنر و بیش از 5 درصد در گروه پزشکی در این استان مشغول به تحصیل هستند.
وی خاطر نشان کرد: مازندران در گروه علوم انسانی و علوم پایه رتبه 20، در کشاورزی و دامپزشکی رتبه 17، فنی و مهندسی و علوم پزشکی رتبه 14 و در گروه هنر رتبه دو را در کشور داراست.
سرپرست دانشگاه منتخب استان تصریح کرد: نسبت مازندران در توزیع دانشجویی به تفکیک گروه های تحصیلی به کشور 5.5 درصد بوده و آموزش عالی مازندارن مقام ششم را در کشور به خود اختصاص داده است.
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