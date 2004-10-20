دوچرخه سوار ايلامي سفر به دورايران را آغازكرد

به گزارش خبرنگار" مهر" فريدون محمدي مديركل ميراث فرهنگي وگردشگري استان ايلام درمراسم بدرقه اين دوچرخه سواراظهاركرد: امروزه مقوله ورزش از اركان مهم توسع وگسترش صنعت گردشگري دركشورهاي توسعه يافته بشمارمي رود وبا توجه به اينكه پنجم مهرروزجهاني جهانگردي است وسال جديد نيزازطرف سازمان جهاني جهانگردي (WTO) سال ورزش و اجراي برنامه هاي تبليغي ورزشي دراين زمينه فرهنگ سازي كرده وكارگزاران دولتي وبخشهاي خصوصي را جهت ورود به اين مقوله ترغيب نمايند.

محمدي با توجه به اينكه قريب به يك ماه است درراس ميراث فرهنگي وگردشگري قرارگرفته اظهارداشت: اولين گام برداشته شده دراجراي برنامه هاي تبليغي دراين زمينه همكاري باغياثي مي باشد كه ايشان ضمن گذرازشهرهاي ايران دراماكني كه توقف دارند با امكاناتي كه ازطرف اين اداره شامل پوستر، كارت پستال، بروشور، نقشه سياحتي به ايشان داده شده ضمن معرفي جاذبه هاي گردشگري استان ايلام نمايشگاه سياري نيزدايرمي كنند.

لازم به ذكراست: اداره ميراث فرهنگي وگردشگري واداره تربيت بدني استان با آقاي غياثي دوچرخه سوارايرانگرد همكاري داشته اند.