کالاهای اساسی ذخیره سازی شده هنوز وارد بازار نشده اند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، فریدون احمدی عصر سه شنبه در حاشیه افتتاح اداره بازرگانی کلاله افزود: به دلیل آرامشی که در بازار است و با همکاری مردم، اصناف و آحاد ملت در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، تاکنون نیازی به استفاده از این اقلام اساسی نشده است.

وی اظهار امیدواری کرد: امدویاریم در ادامه با مدیریت و همکاری مردم این طرح به خوبی پیش رود.

کالاهای شب عید ذخیره سازی شد

معاون وزیر بازرگانی به ذخیره سازی کالاهای مورد نیاز شب عید اشاره و اضافه کرد: کالاها و اقلام ضروری و اساسی مورد نیاز شب عید به اندازه کافی ذخیره سازی شده است.

احمدی بیان داشت: تاکنون مباشرین اقدام به خرید و ذخیره سازی کالاهای مورد نیاز شب عید کردند و نگرانی در این زمینه وجود ندارد.



در این آئین اداره بازرگانی کلاله افتتاح و مهدی مهاجر به عنوان نخستین رئیس اداره بازرگانی شهرستانهای کلاله و مراوه تپه معرفی شد.



28هزار واحد صنفی و 22اتحادیه صنفی در شهرستانهای کلاله و مراوه تپه فعالیت دارند.

