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۲۲ دی ۱۳۸۹، ۸:۴۶

فریدون احمدی:

کالاهای اساسی ذخیره سازی شده هنوز وارد بازار نشده اند

کالاهای اساسی ذخیره سازی شده هنوز وارد بازار نشده اند

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون پارلمانی وزیر بازرگانی اعلام کرد: با گذشت سه هفته از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها هنوز نیازی به استفاده از کالاهای اساسی ذخیره سازی در انبارها پیدا نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، فریدون احمدی عصر سه شنبه در حاشیه افتتاح اداره بازرگانی کلاله افزود: به دلیل آرامشی که در بازار است و با همکاری مردم، اصناف و آحاد ملت در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، تاکنون نیازی به استفاده از این اقلام اساسی نشده است.

وی اظهار امیدواری کرد: امدویاریم در ادامه با مدیریت و همکاری مردم این طرح به خوبی پیش رود.
 
کالاهای شب عید ذخیره سازی شد
 
معاون وزیر بازرگانی به ذخیره سازی کالاهای مورد نیاز شب عید اشاره و اضافه کرد: کالاها و اقلام ضروری و اساسی مورد نیاز شب عید به اندازه کافی ذخیره سازی شده است.
 
احمدی بیان داشت: تاکنون مباشرین اقدام به خرید و ذخیره سازی کالاهای مورد نیاز شب عید کردند و نگرانی در این زمینه وجود ندارد.
 
در این آئین اداره بازرگانی کلاله افتتاح و مهدی مهاجر به عنوان نخستین رئیس اداره بازرگانی شهرستانهای کلاله و مراوه تپه معرفی شد.

28هزار واحد صنفی و 22اتحادیه صنفی در شهرستانهای کلاله و مراوه تپه فعالیت دارند.
 
کد مطلب 1230320

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