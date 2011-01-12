وزارت ورزش سبب تحول در اداره ورزش کشور می شود

مقداد نجف نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در بابلسر تشکیل وزرات ورزش و جوانان را اتفاق بسیار خوبی برای ورزش کشور و جوانان دانست و گفت: قرار است با ادغام دو سازمان تربیتبدنی و سازمان ملی جوانان، دانش، ارزش و ورزش را در کنار یکدیگر قرار دهیم.
وی در ارزیابی از رای مجلس به تشکیل وزارت ورزش و جوانان گفت: اصل کار، کار بسیار خوبی بود که صورت گرفت که شاید در چند دوره مجلس این طرح مطرح میشد و رای بالای نمایندگان به این طرح، نشان میدهد که تا چه اندازه این کار ضرورت داشته در هر دوره مجلس طرح وزارتی شدن ورزش مطرح میشد و خوشبختانه تصویب نهایی آن صورت گرفت.
وی با بیان اینکه ایجاد وزارت ورزش، باعث صرفهجویی در دستگاه ورزش میشود، گفت: به نظر میرسد شورای نگهبان در این زمینه ایرادی نخواهد گرفت.
نجف نژاد با علام موافقت خود با ایجاد وزارت ورزش با انتقاد از نامه 51 نفر از روسای فدراسیونهای ورزشی در مخالفت با این طرح گفت: متاسفانه مسئولان ورزشی نمیدانند این طرح چیست چرا که چیزی را از ما خواستها ند و با چیزی مخالفت کردهاند که 100 درصد به نفع خود فدراسیونها است .
وی اظهار داشت: در حقیقت بحثی که ما داریم عکس نظر آنها و در راستای تقویت فدراسیونها است. لذا آنها تا موضوع را خوب نشناسند نمیتوانند در باب آن نظر دهند. متاسفانه آنها بدون شناخت لازم، نامه مکتوبی را نوشته و به رئیس مجلس فرستادهاند.
نماینده مردم بابلسر و فریدونکنار در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وزارت ورزش بنا ندارد در شکل اداره ورزش کشور تغییر ایجاد کند و فدراسیونها و کمیته ملی المپیک را تابعی از قواعد و مقررات بینالمللی میداند گفت: با وزارتخانه ای شدن ورزش قصد داریم آنها را بیشتر تقویت کنیم.
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