دفتر تبلیغات اسلامی با بانک ملی ایران تفاهمنامه امضا کرد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت‌الاسلام‌ سید حسن ربانی شامگاه سه‌شنبه در نشست مشترک رئیس و مدیران دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم با مدیرعامل و مدیران بانک ملی ایران که در سالن کنفرانس مرکز همایش‌های دفتر تبلیغات اسلامی برگزار شد با بیان اینکه امروز دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم بزرگترین نهاد فعال در کنار حوزه علمیه محسوب می‌شود، اظهار داشت: این دفتر چند ماه بعد از پیروزی انقلاب به فرمان حضرت امام(ره) تاسیس شد و امروز بعد از ۳۱ سال به یک شجره طیبه تبدیل شده و تنها نهادی است که در ابعاد مختلف آموزشی، پژوهشی، فرهنگی تبلیغی و نشر کتب و مطبوعات دینی فعالیت دارد.



وی با اشاره به فعالیت صندوق قرض الحسنه دفتر تبلیغات اسلامی بیان داشت: این صندوق از همان سال‌های ابتدایی با سرمایه اهدایی امام راحل راه اندازی شد و در طول ۳۱ سال فعالیت، توانسته است اعتماد، بزرگان و فضلای حوزه را جلب کند.



رئیس دفتر تبلیغات اسلامی با اشاره به اهمیت و جایگاه قرض الحسنه در اسلام، اظهار داشت: امروز در جمهوری اسلامی صندوقی با این حجم و گستردگی کار و عملکرد شفاف و روشن وجود ندارد صندوق قرض الحسنه دفتر تبلیغات اسلامی بار‌ها مورد بازرسی و تقدیر بانک مرکزی کشور قرار گرفته است.



وی به تفاهمنامه همکاری این صندوق و بانک ملی ایران اشاره کرد و گفت: با وصل شدن صندوق به شبکه شتاب گام موثری در افزایش امکانات و رفاه حال مراجعین فراهم شد.



حجت‌الاسلام‌ ربانی در ادامه گفت: انتظار داریم با توجه به ظرفیتهای بانک ملی ایران و صندوق قرض الحسنه دفتر تبلیغات اسلامی تعاملات این دو مجموعه گسترش و تعمیق پیدا کند.



وی در ادامه اظهار داشت: دفتر تبلیغات اسلامی از نظر آموزشی، دانشگاه باقرالعلوم و مرکز آموزشی معصومیه که ویژه خواهران است را دارد و همچنین مرکز تربیت مربی کودکان و نوجوانان یکی دیگر از مراکز آموزشی دفتر تبلیغات محسوب می‌شود.



ربانی با بیان اینکه دفتر تبلیغات در عرصه پژوهش نیز فعالیت‌های خوبی انجام داده است، یادآور شد: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، چندین پژوهشکده در عرصه‌های مختلف، مرکز احیا آثار اسلامی، مرکز اسناد و مدارک اسلامی و مرکز فرهنگ قرآن کریم گواه فعالیت‌های مستمر دفتر تبلیغات در عرصه پژوهش است.



وی با اشاره به فعالیتهای عظیم دفتر تبلیغات اسلامی در بخش فرهنگی، بیان داشت: دفتر تبلیغات اسلامی با ثبت بیش از ۳۰ هزار پرونده تبلیغی در تمامی فصول و مناسبتها اقدام به اعزام مبلغ کرده است و فعالیتهای خوبی در زمینه فرهنگی و تبلیغی انجام می‌دهد.



حجت‌الاسلام ربانی با اشاره به فعالیت دفتر در عرصه مطبوعات تصریح کرد: دفتر تبلیغات با انتشار ۲۲ جلد نشریه در حوزه علوم اسلامی توانسته است که سامانه مطبوعات کم نظیر در علوم اسلامی ایجاد کند.



وی ادامه داد: همچنین موسسه بوستان کتاب دفتر تبلیغات اسلامی با چاپ صد‌ها جلد کتاب در حوزه نشر دین همیشه جزو برترین‌ها بوده است.