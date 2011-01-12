وضعیت توزیع دارو برای بیماران خاص مطلوب نیست

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، احمد قویدل شامگاه سه شنبه و در مجمع انتخابات کانون هموفیلی کردستان با اعلام این مطلب افزود: هم اکنون اکثر استانهای محروم کشورمان از سهمیه دارویی مناسبی برخوردار نیستند و لازم است که در رویه توزیع دارو تجدید نظر جدی صورت گیرد.

وی از یارانه ای بودن داروهای بیماران خاص در کشور خبر داد و افزود: مهمترین شاخص غیر عادلانه بودن توزیع دارو این است که بیماران در تهران از پنج تا شش مرکز داروهای خود را تهیه می کنند اما در شهرستانها این امکان وجود ندارد.

مدیر عامل کانون هموفیلی ایران از اجرایی شدن طرح سرشماری بیماران هموفیلی در کشور خبر داد و اضافه کرد: در قالب اجرایی کردن این طرح تا پایان سال جاری از کلیه بیماران هموفیلی در کشور ثبت نام می شود و بر اساس این سرشماری است که داروها در استان های مختلف توزیع خواهد شد.

قویدل با اشاره به اینکه این طرح با همکاری سازمان بازرسی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر دستگاه های و دولتی در کشور اجرایی می شود، گفت: در صورت ثبت نام نکردن در این طرح آمار توزیع دارو کاهش می یابد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر هفت هزار و 300 نفر در سطح کشور به بیماری اختلال انعقادی مبتلا هستند، افزود: از این تعداد 800 نفر هموفیلی شناسایی شده است.

مدیر عامل کانون هموفیلی ایران مهمترین چالش این بیماری را در کشور دسترسی عادلانه و درست به داروهای این بیماری دانست و خاطرنشان کرد: باید بیماران در کشور از آرامش دسترسی آسان به دارو برخوردار شوند.

قویدل با اعلام اینکه خوشبختانه در کردستان تعداد بیماران هموفیلی نسبت به میانگین کشور پایین است، اظهار داشت: هم اکنون در کردستان 98 نفر بیمار مبتلا به اختلالات انعقادی شناسایی شده که از این تعداد 65 نفر را بیماران هموفیلی تشکیل می دهند.

در پایان این مجمع ارسلان مفرد نصر آبادی و خالد وکیلی به عنوان نماینده مجمع کانون هموفیلی در کردستان و همچنین ژاله رضایی نژاد و خلیل دربندی به عنوان اعضای علی بدل این کانون انتخاب و معرفی شدند.

مجمع انتخابات کانون هموفیلی کردستان دیروز با حضور مدیر عامل کانون هموفیلی ایران، بیماران هموفیلی و مسئول بیماران خاص دانشگاه علوم پزشکی کردستان در سالن اجتماعات کتابخانه مرکزی سنندج برگزار شد.