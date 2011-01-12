کاهش دو کیلوگرمی سرانه مصرف نان در آذربایجان شرقی

صادق نجفی در گفتگو با خبرنگار مهر، از فرهنگ سازی به عنوان گام اصلی اصلاح الگوی مصرف در جامعه یاد کرد.

وی گفت: در فرهنگ مصرف ایرانی و بالاخص در آذربایجان شرقی مصرف نان در میان خانواده ها از جایگاه ویژه ای برخوردار است و مردم به نان اهیمت ویژه ای می دهند ولی متأسفانه میزان دور ریز نان نشان دهند مصرف نا مناسب این کالا به عنوان مهمترین بخش سبد غذائی خانواده ها است.

رئیس سازمان بازرگانی آذربایجان شرقی ادامه داد: در سالهای گذشته سرانه مصرف نان در استان برای هر نفر 12 کیلو گرم بوده است که با فرهنگ سازی و آموزش های صورت گرفته اکنون این میزان به استانداردهای کشوری به مقدار 10 کیلو گرم رسیده است.

وی گفت: اکنون با واقعی شدن قیمت نان در جامعه و رقابتی شدن این محصول ، مصرف کنندگان به سراغ نان های با کیفیت بالا و دور ریز کم خواهند رفت چرا که پرداخت هزینه واقعی هر کالای یکی از ابزار های پیشگیری از اسراف است.

صادق نجفی با اشاره به آثار هدفمندسازی یارانه ها در کشور تاکید کرد: در این رقابت فشرده، نانوایی هایی که الگوی پخت خود را اصلاح نکنند خود به خود از گردونه رقابتی تولید نان خارج خواهند شد.

وی گفت: اطلاع رسانی و فرهنگ سازی برای مصرف مطلوب و بهینه نان از سوی مردم و کاهش دور ریز این کالای پر ارزش بر عهده متولیان فرهنگی جامعه و در رأس آن صدا و سیما است.

صادق نجفی با اشاره به نقش چشم گیر و موثر رسانه ها به عنوان دریچه فرهنگی جامعه گفت: در تمامی جوامع گام اصلی فرهنگ سازی ها بر عهده رسانه ها است و در کشور نیز تا کنون رسانه ها به ویژه صدا و سیما با تهیه برنامه های متنوع در زمینه اصلاح الگوی مصرف نقش موثری ایفا کرده اند.