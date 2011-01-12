خط لوله زرینه رود نیاز بناب به آب را رفع می کند

به گزارش خبرنگار مهر در بناب، سعید برقی دردیدار با اهالی روستاهای این شهرستان افزود: با احداث این پروژه، سالانه 45 میلیون متر مکعب آب به اراضی کشاورزی بناب انتقال می یابد.

وی از صرف عمده اعتبارات دولت در مناطق روستایی خبرداد و افزود: دولت امسال افزون بر13 هزارو 500 میلیارد ریال برای رونق بخش کشاورزی در کشور اختصاص می دهد که 12 هزارو800 میلیارد ریال آن توسط جهاد کشاورزی برای توسعه آبیاری قطره ای و تحت فشار و 700 میلیارد ریال نیز توسط وزارت نیرو برای توسعه شبکه های آبیاری و زهکشی در روستاها هزینه می شود.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بناب نیز با بیان اینکه در 29 روستای شهرستان، 12 هزار خانوار با 50 هزارنفر جمعیت ساکن هستند گفت: از 23 روستای بالای 100 خانوار این شهرستان در 19 روستا طرح هادی اجرا گردیده است که 82 درصد جمعیت روستایی شهرستان را شامل می شود و قرار است بعد از این طرح هادی در روستاهای کمتر از 100 خانوارشهرستان نیز اجرا شود.

علی قاسمی از پرداخت تسهیلات بانکی برای مقاوم سازی خانه های روستایی به سه هزار و 383 فقره در سطح شهرستان خبرداد و گفت: سالانه سهم شهرستان از پرداخت تسهیلات برای مقاوم سازی 500 خانه بود که سالانه به هزار و 100 خانوار افزایش یافته است.

وی گفت: در روستای کوتمهر تنها 10 درصد خانواده ها از این تسهیلات استفاده کرده اند که بطور میانگین 45 درصد نسبت به سایر روستاها استقبال کمتری شده است.

قاسمی سقف وامهای مقاوم سازی در روستاها را 10 میلیون تومان با بازپرداخت 15 ساله و سود بانکی پنج درصد اعلام کرد.