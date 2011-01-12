وعده های وزارت راه برای احداث راه آهن زاهدان - کرمان عملی نشد

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، حسینعلی شهریاری سه شنبه شب در جلسه شورای اداری شهرستان زاهدان با اشاره به ساخت راه آهن زاهدان - کرمان اظهار داشت: سه سال از وعده وزیر راه و ترابری برای افتتاح این راه آهن که جز مصوبات دور نخست سفر هیئت دولت به سیستان و بلوچستان بود، گذشته است.

وی تاکید کرد: امیدوارم وعده افتتاح این راه آهن در دهه فجر امسال عملی شود زیرا به تاخیر افتادن آن نشانه بی مهری و کم کاری وزارت راه و ترابری است.

شهریای در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها گفت: این قانون با تمام مشکلات پیش رو با موفقیت در حال اجراست.

وی ادامه داد: برای اجرای بهینه قانون هدفمند کردن یارانه ها و رفع مشکلات مردم در بسیاری از زمینه ها مسئولان اجرایی کار سختی در پیش رو دارند.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بیان داشت: خوشبختانه پرداخت یارانه ها 30 تا 35 میلیون جمعیت کشور را راضی می کند.

عملیات لوله گذاری درون شهری گاز زاهدان تا دو هفته دیگر آغاز می شود

نماینده مردم زاهدان در مجلس همچنین با اشاره به اجرای طرح گازرسانی به زاهدان توسط قرارگاه خاتم الانبیا (ص) اظهار امیدواری کرد: همزمان با اجرای خط انتقال گاز از ایرانشهر به زاهدان عملیات لوله گذاری درون شهری تا دو هفته دیگر آغاز شود.

فرماندار زاهدان نیز در این جلسه با اشاره به اینکه یکی از چالش های اساسی این شهرستان حضور غیر قانونی اتباع بیگانه بوده است، بیان داشت: با تلاش مسئولان در طول یک سال گذشته حدود 80 درصد اتباع بیگانه از شهرستان زاهدان طرد شدند.

لطیف صادقی گفت: عده زیادی از این افراد که مدت طولانی بدون رعایت مسائل بهداشتی و حقوق شهروندی از امکانات مردم استفاده می کردند به افغاستان طرد شدند.

گذر موقت بازارچه مرزی میرجاوه فعالیت مجدد خود را به زودی آغاز می کند

وی افزود: با توجه به اینکه گذر موقت از بازارچه مرزی میرجاوه بعد از حادثه مسجد جامع زاهدان تعطیل شد در روزهای آینده مجموعه بازارچه مرزی میرجاوه فعالیت خود را مجددا شروع خواهد کرد.

صادقی همچنین با بیان اینکه زاهدان به عنوان مرکز سیستان و بلوچستان از لحاظ جمعیتی از کلانشهرهای کشور به شمار می رود خاطرنشان کرد: اما زیر ساختهایی که برای یک کلان شهر تعریف شده در این شهر وجود ندارد.

وی بیان داشت: باید با تقویت اعتبارات عمران شهری مجموعه این شهرستان به عنوان مرکز استان تقویت شود.