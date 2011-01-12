نقش کارگران در شورای عالی کار کمرنگ می شود/تضعیف جامعه کارگری قابل قبول نیست

کریم صادق زاده در گفتگو با خبرنگار مهر کم اثر کردن نمایندگان کارگران در جایگاه بسیار مهم شورای عالی کار را اقدامی غیرقابل قبول خواند و گفت: بدون حضور نمایندگان کارگران در شورایعالی کار هرگونه تصمیم سازی و تصمیم گیری در ارتباط با وظایف این شورا ممکن نیست.

وی با انتقاد از سکوت تشکلات کارگری از جمله شوراهای اسلامی کار، انجمن های صنفی کارگری و نمایندگان کارگران در این خصوص افزود: با بی تفاوتی نمایندگان قانونی کارگران چنین اقداماتی در حال شکل گیری است و قطعا بدون حضور نمایندگان کارگران در شورایعالی کار همه چیز به نفع دیگران و مدیران و به ویژه خواستهای دولت خواهد بود.

صادق زاده خواستار حضور فعالانه نمایندگان کارگران و تشکل های کارگری در این زمینه شد و گفت: تاثیرگذاری بر مصوبات شورایعالی کار حق مسلم کارگران است و نباید اجازه داد چنین حقی از نیروی مولد کار گرفته شود.

دبیر اجرایی خانه کارگر آذربایجان شرقی در ادامه به موضوع دستمزد کارگران اشاره کرد و گفت: نرخ دستمزد کارگران باید با در نظر گرفتن تمامی واقعیتهای موجود در جامعه و نرخ واقعی تورم و گرانی تعیین شود چرا که کم رنگ تر شدن سفرههای کارگران و خانواده های معظم آنان به هیچ وجه برازنده نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نیست.

وی با اشاره به اینکه در ماه های پایانی سال موضوع تعیین دستمزد کارگران مورد توجه قرار گرفته است اظهار داشت: با توجه به اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها و به ویژه تاثیرات تغییر قیمت بیش از 40 قلم کالا در تعیین دستمزدها باید همه این موارد واقع بینانه مورد توجه قرار گیرد چرا که در غیر اینصورت روزهای بسیار سخت تری در انتظار جامعه کارگری خواهد بود.

رئیس کانون کارگران بازنشسته تبریز به توجه خاص دولت به بازنشستگان کشوری و لشگری و کارکنان این بخش اشاره کرد و گفت: کارگران بازنشسته و جامعه کارگری انتظار دارد با توجه به نقشی که این قشر در عرصه های مختلف انقلاب اسلامی داشته است نیز از عنایات دولت خدمتگزار بویژه تامین بودجه همسان سازی حقوق بازنشستگان کارگری برخوردار شوند.

کریم صادق زاده با اشاره به اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها گفت: جامعه کارگری در اوایل نسبت به اجرای صحیح این طرح با تردید نگاه می کردند اما با تاکیدات مقام معظم رهبری و پیگیریهای مصرانه و صحبتهای شفاف رئیس جمهوری در این زمینه و تبدیل شدن این طرح عظیم به قانون همه ما قانع شده و خود را موظف می دانیم برای اجرای درست تمامی تلاش خود را به کار بندیم.

وی با بیان اینکه خانه کارگر تشکیلات آذربایجان شرقی با انتشار بیانیه ای آمادگی خود را جهت همکاری در این زمینه اعلام کرده است، اظهار داشت: اجرای این طرح بزرگ برای ایجاد ساختارهای بزرگ اقتصادی، فرهنگی و عمرانی کشور در ابعاد مختلف و چگونگی تعیین الگوی مصرف و در بخش بنگاه های تولیدکننده و صنعتی یک الزام بوده و از این دیدگاه بنگاه های تولیدکننده انرژی نیز به دلیل قیمت های نازل حامل های انرژی منابع کامل و کافی نداشتند و برای نوسازی و بازسازی زیرساختهای این منابع بی اثر و بلاتکلیف مانده بود و با تجهیزات فرسوده کار می کردند که به هیچ وجه منطقی نبود.

وی با بیان اینکه حاصل این تلاشها در سالیان گذشته چه از نظر کیفی و چه به لحاظ کمی قابل قبول نبوده است افزود: با دستگاه ها و تکنولوژی فرسوده و قدیمی نمی توان جوابگوی 70 میلیون نفر بود و می بایست برای مصرف صحیح انرژی یک برنامه ریزی اساسی صورت می گرفت.

صادق زاده با اشاره به ابعاد مختلف این طرح عظیم اقتصادی گفت: خوشبختانه دولت برای اجرای صحیح این طرح و جلوگیری از صدمه به بخشهای مختلف به ویژه در بخش تولید صنعت و معدن با تدوین آیین نامه های خاص و نیز بسته های حمایتی پیش بینی های مورد لزوم را به عمل آورده است که با همراهی صاحبان صنایع و کارگاه های تولیدی و تلاشی که اداره کل صنایع و معادن استان آذربایجان شرقی در این خصوص با تشکیل ستادهاو کمیته های ویژه آغاز کرده است انتظار داریم واحدهای تولیدی استان در این زمینه با مشکل خاصی روبرو نشوند.

وی با تاکید بر اجرای صحیح این قانون و بهره مندی درست واحدهای تولیدی از بسته های حمایتی گفت: جامعه کارگری استان آذربایجان شرقی و کلانشهر صنعتی تبریز که همواره به عنوان پاسداران سنگرهای تولیدی و پیروان واقعی ولایت فقیه و حامیان دولت خدمتگذار جایگاه ویژه ای در کشور داشته در این برهه حساس کشور براساس فرامین رهبری که همه کمک کنند در اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها همکاری لازم را داشته و اجرایی شدن آن را به صورت کامل و دقیق رقم خواهد زد.