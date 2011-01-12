بازیکنان ماشین سازی تبریز به خودباوری می رسند

زوران اسمیلسکی بعد از اتمام تمرین سه شنبه ماشین سازی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تمرینات منظمی را پشت سر می گذاریم و بازیکنان به تدریج با تاکتیکها و تفکرات من سازگار می شوند. اکنون هماهنگی بهتری نسبت به قبل در بین بازیکنان وجود دارد و آنها به درک خوبی از یکدیگر رسیده اند.

وی ادامه داد: طی روزهای گذشته در تمرینات، روی ضد حمله ها بیشتر کار کرده ایم چون ما روز جمعه در یک بازی بیرون از خانه حاضر خواهیم شد و به نظرم می توانیم از تاکتیک ضد حمله استفاده بهتری ببریم و حداقل دو گل بزنیم.

اسمیلسکی با اشاره به دیدار این هفته ماشین سازان در یزد، خاطرنشان کرد: ما با هدف کسب سه امتیاز به دیدار تیم تربیت خواهیم رفت اما اگر موفق به شکست میزبان نشویم ، حداقل با یک امتیاز به تبریز بازخواهیم گشت.

وی ادامه داد: من همیشه به بازیکنانم گفته ام که در بازی های بیرون از خانه یک گل ضمانت کسب تساوی است اما برای پیروز شدن بایستی حداقل دو گل به میزبان زد لذا هواداران ماشین سازی مطمئن باشند که ما برای کسب نتیجه صفر - صفر به یزد نخواهیم رفت.

این مربی کهنه کار در عین حال به توانایی های تیم تربیت یزد اشاره کرد و افزود: تربیت یزد تیم محکمی است که از قدرت تدافعی خوبی بهره مند است. آنها در 12 بازی هفت گل خورده اند که نشان از استحکام خط دفاعی شان دارد و در خط حمله هم موفق عمل می کنند اما تیم ما اعتنایی به جایگاه و آمار مربوط به این حریف ندارد و برای کسب نتیجه ای مطلوب برابر این تیم صف آرایی خواهد کرد.

سرمربی مقدونیه ای ماشین سازی در خصوص مصدومان و محرومان تیمش نیز، گفت: ما برای این بازی، بازیکن مصدوم نداریم اما محمد شجاع را بدلیل سه اخطاره بودن در اختیار نخواهیم داشت که به جای وی، از یکی از بازیکنان جوان استفاده خواهیم کرد.

وی در ادامه از بابت به هدر رفتن موقعیتهای تیمش در بازی های قبلی ابراز نگرانی کرد و افزود: بازیکنان خط حمله ماشین سازی از موقعیتهای متعددی که به دست می آورند ، تنها یکی را گل می کنند که به نظر من این معضل یا ناشی از عدم تمرکز مناسب آنهاست و یا اینکه آنها یک تمام کننده ششدانگ نیستند.

وی ادامه داد: البته من این شرایط را هم درک میکنم که بازیکنان ماشین سازی اکنون با یک تغییر سیستم نسبت به اوایل فصل مواجه شده اند و زمان لازم بود تا آنها خودشان را با تاکتیکهای جدید وفق دهند.

اسمیلسکی همچنین ادامه داد: از طرفی هم نتایج بازی های قبلی و جایگاه فعلی ماشین سازی در جدول ، به نوعی در روحیه بازیکنان تاثیر نامطلوبی گذاشته که رفته رفته ، این مشکل هم با خودباوری بازیکنان حل می شود.

اسمیلسکی در پایان تاکید کرد: من همواره بر این موضوع معتقد هستم که اگر تیمی قدر موقعیتهای گلزنی خود را نداند و استفاده کافی از آن نبرد ، به نوعی در برابر این نعمت ناسپاسی کرده و بدون شک ضرر آن را خواهد دید. من هر روز این نکته مهم را به بازیکنانم گوشزد می کنم که آنها از فرصتهای گلزنی بدست آمده ، نهایت بهره را ببرند تا عوض زدن گل ، گل دریافت نکنیم.

دیدار تیم های تربیت یزد و ماشین سازی تبریز از چارچوب بازی های هفته سیزدهم و پایانی نیم فصل اول لیگ دسته یک فوتبال کشور ، از ساعت 14 روز جمعه بیست و چهارم دی در ورزشگاه شهید نصیری یزد برگزار خواهد شد.

ماشین سازی دبیری تبریز با 12 امتیاز از 12 بازی در رده سیزدهم گروه اول لیگ یک آزادگان قرار دارد.