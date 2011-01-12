سرم سازی رازی سالانه 350 میلیون واکسن طیور تولید می کند

دکتر ایرج خلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر در مرند، افزود: اصلی ترین هدف تولیدی این شعبه، تولید واکسن های ویروسی طیور بوده و درحال حاضر این شعبه تولید سه نوع واکسن کشته ویروسی از نوع کشت در تخم مرغهای جنین دار را عهده دار است.

وی همچنین از تولید 350 میلیون دز واکسن نیو کاسل روغنی با ظرفیت 100 میلیون دز، واکسن آنفولانزای طیور با ظرفیت 100 میلیون دز و واکسن دوگانه کشته آنفولانزا و نیوکاسل با ظرفیت 150 میلیون دز در سال خبر داد.

خلیل افزود: با توجه به نیاز کشور به بیش از 700 میلیون دز واکسن کشته طیور از انواع مختلف در سال، توسعه فعالیت های تولیدی - توسعه ای این موسسه از اهمیتی حیاتی برای صنعت پرورش طیور کشور برخوردار است.

رئیس مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی شعبه پیام مرند در ادامه از به انجام رسیدن سه طرح تحقیقات دامی در سال جاری خبر داده و گفت: هفت پایان نامه PHD با همکار این مؤسسه و مراکز دانشگاهی در حال اجرا توسط کارشناسان امر است و همکاری این مؤسسه با مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی در روند توسعه آن، مورد توجه و برنامه ریزی است .

دکتر خلیلی با اشاره به قابلیت های این مرکز به عنوان موسسه تحقیقاتی بخش دام و طیور در شمالغرب کشور و نزدیکی به مرزهای مشترک با جمهوری های آسیای میانه گفت: این ویژگی پتانسیلی قابل توجه برای تامین نیاز این بازارهای بالقوه در زمینه فرآورده های بیولوژیک است.

وی اظهار داشت: با توجه به توان کشور در توسعه زیر ساختهای بخش کشاورزی و دامی جهت ارتقاء سطح اقتصاد مناطق روستایی و توسعه اقتصاد کشور، سرمایه گذاری در بخش تحقیقات کشاورزی و دامی می تواند جایگاه کشور را در روند توسعه ارتقاء بخشیده و کشور را از واردات تکنولوژی در میان مدت بی نیاز سازد.

مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی شعبه پیام مرند در مجاورت روستای پیام از توابع شهرستان مرند واقع و از سال 1372 آغاز به کار کردده است و تولید فرآورده های بیولوژیک و تحقیقات توسعه ای و دامپزشکی، از اهم وظایف اصلی این مؤسسه به شمار می آید.