روابط عمومی ها محدود به ساختار کوچک مدیریتی نباشند

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، ابراهیم عزیزی سه شنبه شب در شورای هماهنگی روابط عمومی های نهادها و سازمانهای دولتی سیستان و بلوچستان با اشاره به اینکه روابط عمومی ها در سه بعد توجیه گر، تبیین گر و تحلیل گر می گنجند و باید با اطلاع رسانی برای نیاز جامعه بهترین مسیر انتخاب شود، افزود: باید هرچه زودتر دستگاهها و نهادهای دولتی این ضعف را برطرف کنند.

وی اظهار داشت: روابط عمومی موفق خواهد بود که در مسیر توجیه انتقادهای شکل گرفته به هر شکل ممکن حرکت نکند هر چند اکنون مشاهد می شود که بیشترین فعالیت روابط عمومی ها برای تبیین گرایی متمایل بر توجیه گری است.

معاون سیاسی - اجتماعی استاندار سیستان و بلوچستان بیان داشت: اگر پست روابط عمومی را قبول کرده ایم باید به بهترین شکل با برنامه ریزی های کاربردی توانمندی های نظام سیاسی مبتنی بر ارزش های دینی را نمایان کنیم.

وی افزود: بزرگترین و اساسی ترین اقدام های روابط عمومی باید در این زمینه تعریف شود که توانمندی های نظام مبتنی بر دین را به همگان نشان دهد و آن را تقویت کند.

عزیزی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: نباید اجازه داد که دشمنان با بهره گیری از ابزارهای رسانه ای چهره بدی را از نظام سیاسی و دینی ایران نشان دهند.

مدیر اداره روابط عمومی و امور بین الملل استانداری سیستان و بلوچستان نیز در این جلسه اظهار داشت: روابط عمومی دستگاه های اجرایی در استانها و شهرستانها به واسطه اطلاع رسانی از فعالیتها نقش بسیار مهمی دارند و وظایف آنان به مراتب سنگین تر از گذشته است.

علیرضا براهویی افزود: بسیاری از دشمنان خارجی و عوامل داخلی تلاش می کنند تا با استفاده از ابزار تبلیغاتی سیاه نمایی کنند.

وی گفت: بخش مهمی از وظایف خنثی کردن جنگ نرمی که دشمن شروع کرده برعهده روابط عمومی دستگاه هاست که باید به بهترین شکل به اجرا در آید.

براهویی بیان داشت: روابط عمومی ها در کنار رسانه خط مقدم مبارزه با جنگ نرم دشمنان هستند و باید با شناخت کامل از داشته های فرهنگی سیستان و بلوچستان ابزار مناسب دفاع فرهنگی برای مقابله با تهاجم فرهنگی دشمنان ایجاد کنند.

وی افزود: مهمترین وظیفه روابط عمومی ارائه مشاوره است و مدیران باید افرادی را در این پست بکار گیرند که متخصص و آشنا با این حرفه حساس باشند.

مدیر اداره روابط عمومی و امور بین الملل استانداری سیستان و بلوچستان گفت: استفاده از ابزارهای روز در اطلاع رسانی امری ضروری است و در دنیای امروز جای هیچ گونه توجیهی نیست که یک روابط عمومی حتی در شهرستان مکانی در دنیای مجازی نداشته باشد.