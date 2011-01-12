یک محکوم متجاوز به عنف به دار مجازات آویخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دادسرای عمومی و انقلاب تهران، معدوم با کمک دو نفر دیگر از همدستان خود، این دختر نوجوان را که در حال بازگشت از مدرسه به منزل بود به اجبار سوار یک خودروی مسافرکش کرده بودند.

محکوم علیه و همدستانش همچنین با تهدید راننده خودرو به وسیله چاقو، وی را مجبور کرده بودند تا آنـان را به منطقه ای در جاده ملارد منتقل کند که پس از مقاومت راننده در برابر خواسته آنان، ‌وی را از ناحیه دست مضروب و از خودرو به پیرون پرت کردند.

راننده مضروب نیز بلافاصله به نیروی انتظامی مراجعه و ماوقع را برای ماموران گزارش می نماید که متعاقبا متهمان یاد شده در یکی از باغ های اطراف تهران در حین ارتکاب عمل منافی عفت دستگیر می‌شوند.

در پی دستگیری متهمان یاد شده،‌ دادگاه رسیدگی به اتهامات آنان با حضور نماینده مدعی العموم و وکلایشان برگزار و نهایتا پس از طی تمامی مراحل قانونی، شعبه رسیدگی کننده، متهم یاد شده را به اتهام ارتکاب زنای به عنف به اعدام محکوم کرد که پس از اعتراض محکوم علیه،‌ رای دادگاه بدوی توسط دیوانعالی کشور نیز مورد تأیید قرار گرفت.





