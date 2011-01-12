عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

- حضور جمهوری اسلامی ایران در نمایشگاه بین المللی گردشگری وکانتی بور هلند
- پادشاه بحرین و دیگر مقامات بلندپایه این کشور با ارسال پیام های جداگانه ای برای رئیس جمهوری اسلامی ایران و دیگر مقامات کشورمان حادثه سقوط هواپیمای مسافربری را تسلیت گفته، برای قربانیان رحمت واسعه الهی، برای مجروحین شفای عاجل و برای بازماندگان صبر و بردباری آرزو کردند.
- انفجاری مهیب در کابل پایتخت افغانستان رخ داد.
- حمله هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا به مرزهای پاکستان و افغانستان 4 شهروند پاکستانی را کشت.
- تظاهراتی در واشنگتن علیه زندان گوانتانامو برگزار شد.
- بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم اشغالگر قدس خواستار حمله به ایران شد.
- حماس: اقدام تشکیلات خودگردان در عقد قرارداد با یک شرکت امنیتی خصوصی آمریکایی فاجعه ای برای ملت فلسطین است.
- سعد الریری نخست وزیر لبنان امروز با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا دیدار می کند.
- وزیر دفاع آمریکا، کره شمالی را یک تهدید مستقیم برای کشورش قلمداد کرد.
- در پی ادامه بارش باران در استرالیا و جاری شدن سیل در این کشور، 67 نفر مفقود شدند.
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