عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

- حضور جمهوری اسلامی ایران در نمایشگاه بین المللی گردشگری وکانتی بور هلند

- پادشاه بحرین و دیگر مقامات بلندپایه این کشور با ارسال پیام های جداگانه ای برای رئیس جمهوری اسلامی ایران و دیگر مقامات کشورمان حادثه سقوط هواپیمای مسافربری را تسلیت گفته، برای قربانیان رحمت واسعه الهی، برای مجروحین شفای عاجل و برای بازماندگان صبر و بردباری آرزو کردند.

- انفجاری مهیب در کابل پایتخت افغانستان رخ داد.

- حمله هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا به مرزهای پاکستان و افغانستان 4 شهروند پاکستانی را کشت.

- تظاهراتی در واشنگتن علیه زندان گوانتانامو برگزار شد.

- بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم اشغالگر قدس خواستار حمله به ایران شد.

- حماس: اقدام تشکیلات خودگردان در عقد قرارداد با یک شرکت امنیتی خصوصی آمریکایی فاجعه ای برای ملت فلسطین است.

- سعد الریری نخست وزیر لبنان امروز با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا دیدار می کند.



- وزیر دفاع آمریکا، کره شمالی را یک تهدید مستقیم برای کشورش قلمداد کرد.



- در پی ادامه بارش باران در استرالیا و جاری شدن سیل در این کشور، 67 نفر مفقود شدند.