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۲۲ دی ۱۳۸۹، ۸:۲۴

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

خبرگزاری مهر-گروه بین الملل : عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون به نقل از رسانه های بین المللی به شرح زیر است.

- حضور جمهوری اسلامی ایران در نمایشگاه بین المللی گردشگری وکانتی بور هلند 

-  پادشاه بحرین و دیگر مقامات بلندپایه این کشور با ارسال پیام های جداگانه ای برای رئیس جمهوری اسلامی ایران و دیگر مقامات کشورمان حادثه سقوط هواپیمای مسافربری را تسلیت گفته، برای قربانیان رحمت واسعه الهی، برای مجروحین شفای عاجل و برای بازماندگان صبر و بردباری آرزو کردند.

- انفجاری مهیب در کابل پایتخت افغانستان رخ داد.

- حمله هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا به مرزهای پاکستان و افغانستان 4 شهروند پاکستانی را کشت.

- تظاهراتی در واشنگتن علیه زندان گوانتانامو برگزار شد.

- بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم اشغالگر قدس خواستار حمله به ایران شد.

- حماس: اقدام تشکیلات خودگردان در عقد قرارداد با یک شرکت امنیتی خصوصی آمریکایی فاجعه ای برای ملت فلسطین است.

- سعد الریری نخست وزیر لبنان امروز با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا دیدار می کند.

- وزیر دفاع آمریکا، کره شمالی را یک تهدید مستقیم برای کشورش قلمداد کرد.

- در پی ادامه بارش باران در استرالیا و جاری شدن سیل در این کشور، 67 نفر مفقود شدند.

کد مطلب 1230344

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