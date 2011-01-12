واکنش دادگستری کردستان به قطع درخت در سنندج

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، به دنبال قطع شمار زیادی درخت در سنندج و انعکاس گسترده این موضوع در رسانه های مختلف خبری، دادگستری استان کردستان با انتشار جوابیه ای توضیحات کاملی را در مورد روند پیگیری پرونده در مراجع قضایی مطرح کرده است.

در این جوابیه آمده است:

1- حسب‌ پرونده‌های 83/1306-1305-1304،‌اداره کل اوقاف و امور خیریه‌ استان‌کردستان ‌در ‌مورخ 12/7/83 به وکالت شهرام‌ گروهی دادخواستی به خواسته خلع ید از اراضی موقوفه پلاک 2627 اصلی بخش سه سنندج و قلع و نزع درختان مغروسه و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف با جلب نظر کارشناس به طرفیت آقای خسرو نگهداری تقدیم و به شعبه هشتم حقوقی ارجاع با طی تشریفات کامل قانونی از جمله تشکیل جلسه دادگاه با حضور طرفین، ‌اخذ دفاعیات، ‌دلایل و مدارک ارجاع امر به کارشناس و اخذ نظریه کارشناسی و ابلاغ به طرفین به موجب دادنامه‌‌های 1235-1234-1233 مورخ 25/4/84 مستنداً و مستدلاً حکم به خلع ید از 3755 متر مربع از عرصه پلاک 2627 و قلع و نزع اعیان و اشجار مغروسه درمحدوده متصرفات مذکور و پرداخت 767/524 ریال اجرت المثل صادر که دادنامه مذکور بعد از تجدید نظر خواهی محکوم علیه به موجب دادنامه شماره 373 مورخ28/4/85 شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر عیناً تایید شده است. با قطعیت دادنامه حسب درخواست محکوم‌ له اجرائیه در مورخه 10/8/85 صادر و پرونده اجرایی به شماره 85/210 مورخ1/8/85 تشکیل و جهت اجراء در همان تاریخ به اجرا احکام حقوقی ارسال می‌گردد .

2- در پرونده‌های 83/866-885-884 اداره کل اوقاف و امور خیریه استان کردستان به وکالت ‌شهرام گروهی به طرفیت "فتح‌ الله احمدی" و 12 نفر دیگر دادخواستی به خواسته خلع ید از اراضی موقوفه پلاک 2627 اصلی بخش سه و قلع و نزع درختان و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف با جلب نظر کارشناس در مورخ 8/4/83 تقدیم که به شعبه هفتم ارجاع می ‌گردد. پس از طی تشریفات قانونی از جمله تشکیل جلسه دادگاه و استماع اظهارات طرفین، صدور قرار کارشناسی به موجب دادنامه‌ های شماره 140،139،138مورخ 18/2/84 مستدلاً و مستنداً حکم به خلع ید از اراضی مذکور و قلع و قمع درختان مغروسه در آن صادر، با اعتراض خواندگان پرونده در دادگاه تجدید نظر مطرح و به موجب دادنامه‌ های شماره 2216 مورخ 12/6/84 و 442 مورخ 29/3/85 شعبه هفتم دادگاه تجدید نظر عیناً تائید می‌شود و درخواست اعمال ماده 18 در مورد این پرونده‌ ها نیز بعمل آمده و بموجب دادنامه‌های شماره 1252-1251-9 شعبه نهم تشخیص دیوانعالی کشور اعتراض رد و دادنامه‌ ها عیناً تائید می‌گردد .

با توجه به تفاوت تاریخ قطعیت دادنامه‌ها و مربوط به دو شعبه مختلف بودن آنها، دو پرونده اجرایی تشکیل شده است و در خصوص دادنامه‌ های مربوط به بند یک گزارش در مورخ 1/8/85 اجرائیه صادر، پرونده اجرایی به شماره 210/85 تشکیل و به اجرای احکام حقوقی ارسال شده است .

در مورد دادنامه‌های مربوط به بند دو گزارش درمورخ 15/12/84 پرونده اجرایی به شماره 84/2167 تشکیل و به اجرای احکام حقوقی فرستاده شده است.پس از گذشت مدتی کوتاه به علت مرتبط بودن پرونده‌ های اجرایی، پرونده‌ های اجرایی توام و عملیات اجرایی در مورد آنها همزمان انجام شده است. به حکایت پرونده‌ های اجرایی از تاریخ عملیات اجرایی احکام مذکور به علت عدم وجود نیرو و امکانات لازم و پاره‌ ای ملاحظات و به منظور حصول توافق طرفینِ، اجرای دادنامه ها به تاخیر افتاده که در سال جاری با اصرار اداره اوقاف و مطرح شدن موضوع در شورای حفاظت از اراضی و حقوق‌ بیت‌ المال و پیگیری شدید و مستمر محکوم ‌له و با نظارت رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب سنندج و هماهنگی با مسئولین استان و در اختیار گرفتن نیرو و امکانات لازم حکم بدون هیچ مشکل اجرا شده است .

در ادامه جوابیه دادگستری استان کردستان آمده است: 1- عرصه اراضی متصرفی حدود 5000 متر مربع و در مالکیت اوقاف به عنوان موقوفه بوده که به علت طولانی شدن جریان دادرسی و اجراء به عنوان یکی از پرونده ‌های زمین خواری در محدوده سنندج در شورای حفاظت از اراضی و حقوق ‌بیت‌ المال مطرح و اعضای شورای مذکور از جمله شهردار سنندج و اداره کل محیط زیست استان در جریان موضوع قرار گرفته‌اند، در جلسات شورا به منظور جلوگیری از انتقال و فروش آن به غیر توسط متصرفین با توجه به اینکه اراضی متصرفی از ارزش‌ بالایی برخوردار بوده مکرر تاکید بر اجرای دادنامه‌ها شده است .

2- احکام صادره موافق موازین قانونی صادر شده است و اقدامات متصرفین که خود اقرار به عدم مالکیت در ملک مذکور در محضر دادگاه نموده‌ اند از مصادیق غصب بوده و ارزشی بر اعمال غاصبانه مترتب نیست .

3- قبل از اجراء حسب اسناد موجود در پرونده محکوم علی هم جهت انتقال درختان خود به مکان دیگر و یا سازش و یا واگذاری آنها به اوقاف دعوت و هیچکدام حضور پیدا نکرده و اقدامی بعمل نیاورده ‌اند .

4- با توجه به اینکه درختان مذکور از آب فاضلاب شهری مشروب می‌شده ‌اند از لحاظ بهداشتی نیز ادامه وضع مخاطره آمیز بوده و اهالی هم معترض موضوع مذکور شده که در پرونده اجراء اعتراضات آنها وجود دارد .

5- چون ملک مذکور قابلیت انتقال را نداشته به علت نزدیکی به پارک متعلق به شهرداری شفاهاً به رئیس شورا و اوقاف جهت توافق و تبدیل و انضمام آن به املاک شهرداری مذاکره شده است که هیچ اقدامی صورت نداده ‌اند بعلاوه اکثر مسئولین شهر در جریان حکم بوده‌اند، و در مورد نحوه اجراء شهرداری نیز اعلام آمادگی برای در اختیار قراردادن وسیله جهت اجرا نموده است.

6- قبلاً نیمی از درختان عرصه مذکور دچار آتش ‌سوزی شده واز بین رفته و برخی دیگر نیز بعلت عدم آبیاری و مراقبت خشک شده بودند و حسب گزارش مامور اجرا کل درختان موجود در آن اعم از ریز و درشت کمتر از 650 اصله بوده و اظهار 2000 یا 3600 اصله درخت خلاف واقع می‌باشد.

روز شنبه و بنا به حکم مرجع قضایی شمار زیادی درخت در داخل محدوده شهر سنندج قطع شد که البته مسئولان شهرداری سنندج از قطع حدود سه هزار و 400 اصله درخت در سنندج خبر دادند که مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان در گفتگو با خبرنگار مهر شمار درختان قطع شده را حدود 600 اصله عنوان کرد.