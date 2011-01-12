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۲۲ دی ۱۳۸۹، ۱۵:۰۹

در بوشهر؛

25 اتومبیل ران حرفه ای در رالی قهرمانی کشور شرکت می کنند

25 اتومبیل ران حرفه ای در رالی قهرمانی کشور شرکت می کنند

بوشهر - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی استان بوشهر گفت: چهارمین دوره رالی اتومبیل رانی قهرمانی کشور با حضور 25 اتومبیل ران حرفه ای در بوشهر برگزار می شود.

مهدی شمسی در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: این مسابقات پنجشنبه و جمعه این هفته در جاده های خاکی شهرستانهای بوشهر  دشتی و تنگستان با حضور شش استان برگزار می شود.

وی اظهار داشت: چهارمین دوره رالی اتومبیل رانی قهرمانی کشوساعت هفت صبح پنجشنبه از مرکز رشد علم و فناوری آغاز می شود و هر خودرو در این دو روز باید 180 کیلومتر را طی کنند.

رئیس هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی استان بوشهر یادآور شد: اختتامیه این مسابقات جمعه 24 دی ماه با حضور مسئولین استانی راس ساعت 19و 30 دقیقه در سالن اجتماعات مجتمع تفریحی رفاهی خلیج فارس بوشهر برگزار می شود.

کد مطلب 1230348

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