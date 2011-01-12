25 اتومبیل ران حرفه ای در رالی قهرمانی کشور شرکت می کنند

مهدی شمسی در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: این مسابقات پنجشنبه و جمعه این هفته در جاده های خاکی شهرستانهای بوشهر دشتی و تنگستان با حضور شش استان برگزار می شود.
وی اظهار داشت: چهارمین دوره رالی اتومبیل رانی قهرمانی کشوساعت هفت صبح پنجشنبه از مرکز رشد علم و فناوری آغاز می شود و هر خودرو در این دو روز باید 180 کیلومتر را طی کنند.
رئیس هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی استان بوشهر یادآور شد: اختتامیه این مسابقات جمعه 24 دی ماه با حضور مسئولین استانی راس ساعت 19و 30 دقیقه در سالن اجتماعات مجتمع تفریحی رفاهی خلیج فارس بوشهر برگزار می شود.
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