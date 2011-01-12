شرکت ایران در نمایشگاه بین المللی گردشگری هلند

به گزارش خبرگزاری مهر، این نمایشگاه طی مراسم رسمی از روز سه شنبه با حضور جمع کثیری از دیپلماتها، مسئولین تجاری و مدیران شرکتهای گردشگری آغاز بکا رکرد.



کاظم غریب آبادی، سفیر کشورمان در هلند نیز در این مراسم شرکت کرد.



بیش از 170 کشور از جمله تعدادی از شرکتهای بخش خصوصی از ایران در این نمایشگاه بزرگ که در ماه ژانویه هر سال برگزار می شود، حضور دارند. این اولین بار در چند سال اخیر است که شرکتهای ایرانی در بزرگترین نمایشگاه گردشگری هلند شرکت می کنند.



بر اساس آمار موجود سالانه حدود 5000 گردشگر هلندی از کشورمان دیدن می کنند که با توجه به جاذبه های گردشگری و آثار تاریخی فراوان و زیبای کشورمان، می توان با معرفی صحیح ایران به مردم هلند این رقم را تا چند برابر افزایش داد.



1445 شرکت و موسسه گردشگری از بیش از 160 کشور جهان در چهلمین نمایشگاه وکانتی بور که در سال 2010 برگزار شد، شرکت کردند.



براساس برآوردهایی که طبق روال سالهای گذشته صورت گرفته است، بیش از 20 هزار بازدید کننده حرفه ای و 117 هزار بازدید کننده عادی از نمایشگاه وکانتی بور در سال جاری بازدید خواهند کرد.