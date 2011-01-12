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۲۲ دی ۱۳۸۹، ۸:۵۷

رویترز خبر داد:

تماشاگران عراقی نگذاشتند ایرانی‌ها برای قربانیان سانحه هوایی سکوت کنند

تماشاگران عراقی نگذاشتند ایرانی‌ها برای قربانیان سانحه هوایی سکوت کنند

در حالی که قرار بود بازیکنان تیم ایران به احترام جان باختگان سانحه هوایی ارومیه، پیش از دیدار با عراق یک دقیقه سکوت کنند اما این زمان به 10 ثانیه کاهش یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، یکشنبه شب یک فروند بویینگ 727 در مسیر تهران - ارومیه در نزدیکی فرودگاه ارومیه سقوط کرد که در این سانحه 77 نفر جان خود را از دست دادند و 33 نفر نیز زخمی شدند.

بر پایه گزارش رویترز، بازیکنان دو تیم ایران و عراق در ابتدای دیدار در دایره وسط زمین حلقه زدند تا به احترام جان باختگان این سانحه هوایی یک دقیقه سکوت کنند که شعارهای تماشاگران عراقی مانع از انجام این کار شد و این زمان به 10 ثانیه کاهش یافت.

تیم ایران در نخستین دیدار خود در گروه چهارم رقابت‌های جام ملت‌های آسیا که سه شنبه شب در ورزشگاه الریان دوحه قطر برگزار شد تیم عراق را با نتیجه 2 بر یک شکست داد.

کد مطلب 1230352

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