به گزارش خبرگزاری مهر، یکشنبه شب یک فروند بویینگ 727 در مسیر تهران - ارومیه در نزدیکی فرودگاه ارومیه سقوط کرد که در این سانحه 77 نفر جان خود را از دست دادند و 33 نفر نیز زخمی شدند.

بر پایه گزارش رویترز، بازیکنان دو تیم ایران و عراق در ابتدای دیدار در دایره وسط زمین حلقه زدند تا به احترام جان باختگان این سانحه هوایی یک دقیقه سکوت کنند که شعارهای تماشاگران عراقی مانع از انجام این کار شد و این زمان به 10 ثانیه کاهش یافت.

تیم ایران در نخستین دیدار خود در گروه چهارم رقابت‌های جام ملت‌های آسیا که سه شنبه شب در ورزشگاه الریان دوحه قطر برگزار شد تیم عراق را با نتیجه 2 بر یک شکست داد.