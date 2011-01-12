پروژه کود سبز در یزد اجرایی شد

فرجام فاضلی در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: پروژه کود سبز برای نخستین بار در استان یزد در سطح 60 هکتار از اراضی زراعی این استان به مرحله اجرا درآمد.

وی با اشاره به اهداف اجرای این پروژه بیان داشت: پروژه کود سبز با هدف افزایش مواد آلی خاک، ازدیاد فعالیتهای زمینی و نگهداری و جذب عناصر غذایی خاک در این استان اجرا شده است.

فاضلی افزود: در این راستا در سطح 60 هکتار از اراضی استان به صورت الگویی عملیات کاشت گیاه ماش که از خانواده بقولات است، صورت پذیرفته است.

وی با تشریح روش اجرای کود سبز عنوان کرد: در اراضی زراعی برای صرفه‌ جویی در استفاده از کود حیوانی و سایر هزینه ‌ها، ابتدا گیاه ماش کاشته شده و پس از طی مدت زمان معینی از رشد گیاه، زمین زراعی شخم زده شده و گیاه سبز ماش به عنوان کود آلی در خاک مزرعه ترکیب می‌ شود.

فاضلی خاطرنشان کرد: با این اقدام بستر خاک به صورت مناسبی برای کاشت محصولات زراعی درمی‌‌آید و کود مورد نیاز گیاه از طریق ماش سبز شده، تامین می‌ شود.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان یزد بیان داشت: هر یک هکتار کود سبز به طور میانگین بین 25 تا 50 تن شاخ و برگ و انساج گیاهی تازه را وارد خاک می ‌کند.

فاضلی خاطرنشان کرد: این میزان برابر با استفاده از 10 تا 20 تن کود حیوانی است و علاوه بر آن می ‌تواند تا دو تن مواد آلی را به خاک اضافه کند.