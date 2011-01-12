"نظریه انتخاب فرهنگی و اجتماعی" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، انتخاب فرهنگی و اجتماعی یکی از مسائل و موضوعات اساسی در علوم اجتماعی به شمار میرود که از زوایای گوناگون مورد بررسی قرار گرفته است.
این کتاب به بررسی فرآیندهای اساسی میپردازد که باعث به وجود آمدن فرهنگها و جوامع متفاوت بشری میشوند.
فعالیت مشترک بشری باید در سه سطح مورد بررسی قرار گیرد و در هر سطح علل و دلایل فعالیت مشترک تبیین شوند. این سطوح عبارتند از: سطح بیولوژیک، سطح فرهنگی و سطح اجتماعی.
نظریهای که نویسنده برای بررسی موضوع اصلی کتاب از آن بهره میبرد نظریه تکاملی جدید است. به عبارت دیگر در این اثر شاهد کاربست نظریه نئوداروینی در علوم اجتماعی هستیم.
رنسیمان استاد دانشگاه کمبریج است.
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