  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۲۲ دی ۱۳۸۹، ۹:۱۷

"نظریه انتخاب فرهنگی و اجتماعی" منتشر شد

کتاب "نظریه انتخاب فرهنگی و اجتماعی" اثر دبلیو.جی. رنسیمان از سوی انتشارات دانشگاه کمبریج منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، انتخاب فرهنگی و اجتماعی یکی از مسائل و موضوعات اساسی در علوم اجتماعی به شمار می‌رود که از زوایای گوناگون مورد بررسی قرار گرفته است.

این کتاب به بررسی فرآیندهای اساسی می‌پردازد که باعث به وجود آمدن فرهنگها و جوامع متفاوت بشری می‌شوند.

فعالیت مشترک بشری باید در سه سطح مورد بررسی قرار گیرد و در هر سطح علل و دلایل فعالیت مشترک تبیین شوند. این سطوح عبارتند از: سطح بیولوژیک، سطح فرهنگی و سطح اجتماعی.

نظریه‌ای که نویسنده برای بررسی موضوع اصلی کتاب از آن بهره می‌برد نظریه تکاملی جدید است. به عبارت دیگر در این اثر شاهد کاربست نظریه نئوداروینی در علوم اجتماعی هستیم.

رنسیمان استاد دانشگاه کمبریج است.

کد مطلب 1230357

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها