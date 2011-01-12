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۲۲ دی ۱۳۸۹، ۸:۳۷

مهمترین عناوین روزنامه های صبح چهارشنبه کشور

مهمترین عناوین روزنامه های صبح چهارشنبه کشور

مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز چهارشنبه 22 دی ماه بدین شرح است.

ایران :
وزیر اطلاعات اعلام کرد: ضربه اطلاعاتی ایران به اسرئیل با نفوذ تا عمق موساد
جعبه سیاه بوئینگ 727 از ارومیه به تهران آمد
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور: تمام اسناد مالکیت از سال آینده تعویض می‌شود
یک مقام سازمان بازرگانی : مرکبات شب عید تامین شد

تفاهم:
عضو هیئت مدیره شورای اصناف کشور: بانک اصناف تاسیس می‌شود
هوا سردتر می‌شود
مردم نگران اشتباهات احتمالی قبض‌های آب و برق نباشند
جمع‌آوری ایران چک‌ها ابلاغ شد

جام جم :
تروریست هسته‌ای در صفحه تلویزیون
افشای راز شکنجه‌های شیطانی در کمپ ترک اعتیاد
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی: بنزین 700 تومان ارزان‌تر از نرخ بین‌المللی است

جوان:
وزیر اطلاعات چگونگی نفوذ به قلب سازمان اطلاعاتی اسرائیل را تشریح کرد: لپ تاپ موساد در دست ماموران اطلاعاتی ایران
ایران 2- عراق ؛1 غرش شیران ایرانی

حمایت:
رونق موقتی در بازار مسکن
تنها نوه پسر بالای 18 سال معاف می‌شود
اول بهمن زمان رسمی مذاکرات با 1+5

خراسان:
هشدار وزیر اطلاعات به کشورهای منطقه درباره تعامل با رژیم صهیونیستی علیه ایران
وزارت بهداشت و دیوان عدالت اداری برای تعیین تعرفه خدمات دارویی توافق کردند؛ توافقی برای دریافت حق فنی داروخانه‌ها با عنوانی دیگر
گاردین: مالک ویکی لیکس با حکم اعدام یا حبس در گوانتانامو روبرو است

دنیای اقتصاد:
رئیس شورای شهر تهران: دو تصمیم برای بازار مسکن پایتخت
نوسان طلا با صعود دلار
تعویق اعلام نظر مجمع تشخیص درباره بانک مرکزی
 
سیاست روز:
مصلحی: با اقدامات اطلاعاتی رژیم صهیونیستی مقابله می‌کنیم؛ نفوذ در سیستم اطلاعاتی موساد
با شکست قهرمان دوره قبل قدرتمان را به رخ آسیا کشیدیم؛ پیروزی شیرین ایران بر عراق

شرق:
نیمه پنهان مشایی به روایت بقایی
تشکیل جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به ریاست رحیمی
دوشنبه در پرواز ساری- مشهد رخ داد؛ فرود اضطراری فوکر هما 35 دقیقه بعد از پرواز

فرهیختگان:
بازتاب گسترده دستگیری عامل ترور دانشمند ایرانی در رسانه‌های جهان؛ وزیر اطلاعات: تا درون موساد نفوذ کردیم
ایران 2- عراق 1؛ آغاز امیدوار کننده شاهزاده‌های پارسی
سخنگوی وزارت امور خارجه: صالحی به احتمال زیاد وزیر می‌شود

قدس:
منابع آمریکایی: کاخ سفید غنی‌سازی در خاک ایران را می‌پذیرد
با عبور از خاکریز عراق؛ ایران صدرنشین شد
قائم مقام وزیر آموزش و پرورش: تمام معلمان طی 2 سال آینده صاحب خانه می‌شوند

کیهان:
وزیر اطلاعات تشریح کرد: حفره اطلاعاتی فتنه 88 راه را برای ترورهای موساد باز کرد
وزیر نیرو خبر داد:‌40 میلیون دلار صرفه‌جویی در مصرف برق با اجرای هدفمندی یارانه‌ها
هوای تهران به 6 درجه زیر صفر می‌رسد

همشهری:
در جلسه دیروز صورت گرفت؛ انتقاد و تقدیر شورای شهر از شهرداری تهران
مدیر عامل شرکت متروی تهران خبر داد: چهارراه ولیعصر تا سهروردی مسیر جدید مترو در سال 90
بازگشت هوای سالم به پایتخت؛ کاهش شدید دمای هوا ادامه دارد
کد مطلب 1230362

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