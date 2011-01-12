مهمترین عناوین روزنامه های صبح چهارشنبه کشور

ایران :

وزیر اطلاعات اعلام کرد: ضربه اطلاعاتی ایران به اسرئیل با نفوذ تا عمق موساد

جعبه سیاه بوئینگ 727 از ارومیه به تهران آمد

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور: تمام اسناد مالکیت از سال آینده تعویض می‌شود

یک مقام سازمان بازرگانی : مرکبات شب عید تامین شد

تفاهم:

عضو هیئت مدیره شورای اصناف کشور: بانک اصناف تاسیس می‌شود

هوا سردتر می‌شود

مردم نگران اشتباهات احتمالی قبض‌های آب و برق نباشند

جمع‌آوری ایران چک‌ها ابلاغ شد



جام جم :

تروریست هسته‌ای در صفحه تلویزیون

افشای راز شکنجه‌های شیطانی در کمپ ترک اعتیاد

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی: بنزین 700 تومان ارزان‌تر از نرخ بین‌المللی است



جوان:

وزیر اطلاعات چگونگی نفوذ به قلب سازمان اطلاعاتی اسرائیل را تشریح کرد: لپ تاپ موساد در دست ماموران اطلاعاتی ایران

ایران 2- عراق ؛1 غرش شیران ایرانی



حمایت:

رونق موقتی در بازار مسکن

تنها نوه پسر بالای 18 سال معاف می‌شود

اول بهمن زمان رسمی مذاکرات با 1+5



خراسان:

هشدار وزیر اطلاعات به کشورهای منطقه درباره تعامل با رژیم صهیونیستی علیه ایران

وزارت بهداشت و دیوان عدالت اداری برای تعیین تعرفه خدمات دارویی توافق کردند؛ توافقی برای دریافت حق فنی داروخانه‌ها با عنوانی دیگر

گاردین: مالک ویکی لیکس با حکم اعدام یا حبس در گوانتانامو روبرو است



دنیای اقتصاد:

رئیس شورای شهر تهران: دو تصمیم برای بازار مسکن پایتخت

نوسان طلا با صعود دلار

تعویق اعلام نظر مجمع تشخیص درباره بانک مرکزی



سیاست روز:

مصلحی: با اقدامات اطلاعاتی رژیم صهیونیستی مقابله می‌کنیم؛ نفوذ در سیستم اطلاعاتی موساد

با شکست قهرمان دوره قبل قدرتمان را به رخ آسیا کشیدیم؛ پیروزی شیرین ایران بر عراق



شرق:

نیمه پنهان مشایی به روایت بقایی

تشکیل جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به ریاست رحیمی

دوشنبه در پرواز ساری- مشهد رخ داد؛ فرود اضطراری فوکر هما 35 دقیقه بعد از پرواز



فرهیختگان:

بازتاب گسترده دستگیری عامل ترور دانشمند ایرانی در رسانه‌های جهان؛ وزیر اطلاعات: تا درون موساد نفوذ کردیم

ایران 2- عراق 1؛ آغاز امیدوار کننده شاهزاده‌های پارسی

سخنگوی وزارت امور خارجه: صالحی به احتمال زیاد وزیر می‌شود



قدس:

منابع آمریکایی: کاخ سفید غنی‌سازی در خاک ایران را می‌پذیرد

با عبور از خاکریز عراق؛ ایران صدرنشین شد

قائم مقام وزیر آموزش و پرورش: تمام معلمان طی 2 سال آینده صاحب خانه می‌شوند



کیهان:

وزیر اطلاعات تشریح کرد: حفره اطلاعاتی فتنه 88 راه را برای ترورهای موساد باز کرد

وزیر نیرو خبر داد:‌40 میلیون دلار صرفه‌جویی در مصرف برق با اجرای هدفمندی یارانه‌ها

هوای تهران به 6 درجه زیر صفر می‌رسد



همشهری:

در جلسه دیروز صورت گرفت؛ انتقاد و تقدیر شورای شهر از شهرداری تهران

مدیر عامل شرکت متروی تهران خبر داد: چهارراه ولیعصر تا سهروردی مسیر جدید مترو در سال 90

بازگشت هوای سالم به پایتخت؛ کاهش شدید دمای هوا ادامه دارد