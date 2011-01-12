اظهار نظر درباره ایران سبب برکناری سخنگوی وزارت خارجه روسیه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، "آلکساندر لوکاشویچ" معاون نماینده دائمی روسیه در سازمان امنیت و همکاری اروپا جانشین آندری نسترنکو نماینده رسمی وزارت امور خارجه روسیه می‌شود.

روزنامه کامرسانت با اعلام این مطلب نوشته است دفتر ریاست جمهوری روسیه در تغییر سخنگوی وزارت امور خارجه دست داشته است.

طبق گزارش کامرسانت، تصمیم برکناری نسترنکو پس از آن اتخاذ شد که وی تصمیم شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره تحریم ایران را تفسیر کرد.

وقتی شورای امنیت سازمان ملل متحد 9 ژوئن 2010 تصمیم گرفت به کمک تحریمهای مضاعف بر ایران فشار وارد کند نسترنکو نظر دیرینه مسکو در این مورد را تکرار کرد که تحریمها مانع اجرایی شدن توافق روسیه و ایران درباره تحویل سیستم "اس 300" به ایران نمی‌شود.



وقتی این دیپلمات سخنان مذکور را بیان می کرد موضع رهبری روسیه درباره سامانه های موشکی اس-300 تغییر کرده و مسکو به واشنگتن قول داده بود این قراردادها را تعلیق کند.



به گفته منبع روزنامه در دفتر ریاست جمهوری روسیه، در نتیجه این اظهار نظر نماینده رسمی وزارت امور خارجه سبب ناخرسندی مدودف و این امر در نهایت به تغییر وی منجر شد.

