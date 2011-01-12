دردسرهای سودان پس از جدایی/ ابهام درباره قدرت مدیریتی جنوب

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه غربی احتمال داده است که سودان در صورت جدایی جنوب از شمال با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم کند.



این روزنامه نوشت : جنوب در صورت جدایی، 80 درصد ثروت نفتی سودان را با خود همراه خواهد برد که دولت مرکزی در خارطوم نمی تواند اجازه چنین کاری را بدهد.

لس آنجلس تایمز افزود : ساکنان جنوب سودان در مناطق مختلفی بین صحراها و علفزارها زندگی می کنند و گرسنگی، سهل انگاری، محرومیت و جنگ داخلی مشکلات و رنجهای زیادی برای آنها به وجود آورده است، آنها از دهه ها پیش دررنج زندگی می کنند.



به نوشته این روزنامه، نسلی از ایتام که پدران خود را در جنگ از دست داده اند که خشک و تر را در کشوری بی ثبات که ساکنان آن منتظر آینده ای نامعلوم هستند، سوزانده است، زندگی می کنند به طوری که انتظار می رود امت آفریقایی بزرگی به دو بخش تقسیم شوند بخشی با اکثریت مسلمان در شمال سودان و دیگری اقلیتی با اکثریت مسیحی در جنوب.



این روزنامه نوشت : جنگ داخلی اخیر در سودان منجر به کشته شدن بیش از دو میلیون نفر طی سالهای 1983 و 2005 شده است. احساسات کینه پنهانی میان ساکنان شمال و جنوب سودان سبب افزایش عوامل جدایی میان دو طرف و کاهش فرصتهای همزیستی مسالمت آمیز شده است.



دلایل شکست وحدت سودان



با افزایش صداهای درخواست کننده برای جدایی جنوب سودان در همه پرسی تعیین سرنوشت این منطقه، سئوالات مهمی درباره دلایل شکست وحدت و در راس آنها شکست احزاب سودانی در جلوگیری از تجزیه مطرح می شود.



کسانی که عملکرد احزاب سودانی در شمال و جنوب را به یک اندازه دنبال می کنند، در می یابند که آنها نتوانسته اند یک پایگاه مردمی از شمال و جنوب ایجاد کنند .



حتی پروژه سودان جدید که جنبش خلق برای آزادی سودان(شورشیان جنوب) بر آنچه تشکیل سودان جدید مبتنی بر عدالت، برابری، تحول دموکراتیک قلمداد می کند، در اولین آزمون در سایه انتخاب گزینه جدایی از سوی این جنبش، سقوط کرده است.

آیا راهی برای وحدت سودان وجود دارد، آیا می توان انتظار داشت که نسلی که به وحدت ایمان دارد و برای تحقق آن تلاش کند، بیاید؟



احساس کینه پنهانی میان ساکنان شمال و جنوب سودان سبب افزایش دوری و جدایی میان دو طرف متخاصم شده است و فرصتهای همزیستی مشترک را در سایه نگرانی ها از اینکه تندروها از هرج و مرج احتمالی ناشی ازجدایی سوء استفاده کنند کاهش یافته است امری که می تواند سبب شعله ور شدن آتش جنگ جدید در منطقه شود.



پیش از این حزب کنگره مردمی حاکم در سودان با اتهاماتی درباره تلاش برای به تاخیر انداختن زمان همه پرسی نهم ژانویه و مسلح کردن شبه نظامیان طرفدار خارطوم و همچنین حملات هوایی به مناطق مرزی تحت کنترل نیروهای وابسته به جنبش خلق برای آزادی سودان متهم شده بود.



سهم غرب در جدایی



آمریکا و دیگر کشورهای غربی در عین حال که عمر البشیر رئیس جمهور سودان را به دادن مشوقهای اقتصادی تشویق می کنند، تهدیدهایی را نیز علیه وی مطرح می کنند، البته این کشورها مدعی هستند تلاش می کنند سودان را از روبرو شدن با هر گونه جنگ جدید و فجایع انسانی جدید دور نگه دارند.



غربی ها به صراحت حمایت خود را از جدایی جنوب سودان اعلام کرده اند و برای ارسال کمک به دولت این منطقه اعلام آمادگی کرده اند.



پیتر بشیر باندی از ساکنان جنوب سودان می گوید : جدایی غیر قابل اجتناب است و شمالی ها مردم جنوب را به گروگان می گیرند تا خارطوم اهداف خود را محقق کند.



لوله های نفت



به گزارش مهر، روزنامه لس آنجلس تایمز به این نکته اشاره می کند که ثروت نفتی متمرکز در جنوب به لوله های نفتی درشمال نیاز دارد تا از آنجا به کشورهای دیگر صادر شود و مثل مردم شمال و جنوب سودان مثل خانواده ای است که بر سر یک چاه آب با یکدیگر دعوا می کنند.



اما مهدی ذهب تحلیلگر دانشگاه بین المللی آفریقا در خارطوم می گوید : منطقه ابیی در دهانه آتشفشان قرار دارد(آماده انفجار) در صورت وقوع جنگ داخلی در پی جدایی جنوب، شلیک اول ابیی خواهد بود.



ذهب می افزاید : عمر البشیر با فشارهای بیشتری در داخل و خارج به یک اندازه روبرو خواهد بود که شاید مهمترین آن تغییرات در شیوه های حکومتی و همزیستی که ممکن است پس از جدایی جنوب مسیحی در شمال رخ دهد به طوری که اسلام در شمال ، دین رسمی و عربی زبان رسمی آن خواهد شد.



این در حالی است که جوزف ابیوک از ساکنان جنوب سودان در مقاله ای از پدیده فساد گسترش یافته در جنوب سودان اشاره می کند و می گوید : جنوبی ها با رویاهای رهبر فقیدشان، جان گارانگ، زندگی می کنند که بر اثر سرنگونی بالگرد حامل خود در سال 2005 چند ماه پیش از امضای توافقنامه صلح میان شمال و جنوب کشته شد.



اگوک دینگ شهروند دیگر جنوب سودان می گوید کشور در صورت جدایی جنوب شاهد تغییرات و توسعه و تحولات و حضور گسترده بیگانگان در جنوب خواهد بود.



ابهام درباره قدرت جنوب سودان برای اداره امور در صورت جدایی



با وجود تاکید رهبران جنوب سودان بر تمایل مردم این منطقه برای جدایی و اظهارات صریح عمر البشیر رئیس جمهوری سودان در جریان سفر به جوبا به اینکه در صورت رای مردم جنوب به جدایی به آن، از دولت جدید حمایت خواهد کرد، با این حال شک و تردیدها درباره توانایی جنوب برای اداره امور خود در صورت رای مردم به جدایی مطرح شده است.



به گزارش مهر، یک مسئول بلندپایه در کمیساریای همه پرسی در جوبا در گفتگو با الجزیره می گوید نتایج اولیه که از جوبا(مرکز جنوب) صادر خواهد شد به تنهایی برای تعیین سرنوشت این منطقه کافی خواهد بود.



این در حالی است که به گفته ناظران، شک و تردیدها درباره قدرت ایالت برای اداره امور خود در صورت رای مردم جنوب به جدایی افزایش یافته است.



افشای ارسال محموله های تسلیحاتی برای جنوب سودان



به گزارش مهر، روزنامه نیویورک تایمز آمریکا به نقل از پایگاه ویکی لیکس از سندی خبر داد که از عملیات انتقال سلاح به جنوب سودان پرده بر می دارد.



داستان از این قرار بود که در سپتامبر 2008، زمانی یک باند از دزدان دریایی سومالی به کشف شگفت انگیزی دست یابند و آن اینکه کشتی اوکراینی "فاینا" که آنها در خلیج عدن توقیف کردند، حامل سلاح از جمله 32 دستگاه تانک از دوران شوروی سابق بود که تمام این سلاحها برای دولت منطقه جنوب سودان ارسال می شد.



بر اساس چندین پیام سری وزارت امور خارجه آمریکا که ویکی لیکس فاش کرد، علاوه بر این تانکها که برای جنوب سودان ارسال می شد، چندین محموله سلاح به طور مخفیانه ارسال شده بود.



به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، 67 دستگاه تانک عملا به نیروهای مسلح در جنوب سودان تحویل داده شد تا بر ضد دولت مرکزی در خارطوم به کار گرفته شود.



یک مسئول در دولت جنوب سودان تاکید کرد مسئولان دولت جرج بوش رئیس جمهوری سابق آمریکا در آن زمان از موضوع سلاحهای قاچاقی برای جنوب سودان اطلاع داشتند و البته مانع ارسال آن هم نشدند.



افشای ارسال سلاح از سوی غرب برای جنوب سودان در حالی صورت می گیرد که سودان روز نهم ژانویه(یکشنبه 19 دی) شاهد روز سرنوشت سازی در تاریخ خود خواهد بود که به احتمال فراوان جنوب سودان با توجه به توطئه قدیمی استکبار جهانی و صهیونیستم بین الملل از این کشور جدا خواهد شد.