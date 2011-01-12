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۲۲ دی ۱۳۸۹، ۱۰:۴۴

مشاور استاندار همدان در امور روحانیت منصوب شد

مشاور استاندار همدان در امور روحانیت منصوب شد

همدان - خبرگزاری مهر: استاندار همدان طی حکمی، حجت‌ الاسلام سعید کرمی را به عنوان مشاور خود در امور روحانیت منصوب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، کرم‌رضا پیریایی در این حکم خطاب به کرمی اظهار داشت: با عنایت به عزم دولت در بسط و توسعه فعالیت‌های فرهنگی دین محور و با استفاده از ظرفیت‌های بسیار بالای دارالمؤمنین و دارالمجاهدین و در پرتو آثار و انفاس الهی فقها و عرفای این استان مقتضی است در ایجاد تعامل و ارتباط هرچه بیشتر دولت در استان با روحانیت معزز و حوزه‌های تعالی بخش علمیه استان بکوشید.

همچنین استاندار از نماینده ولی فقیه و امام جمعه همدان که در این انتصاب با وی همفکری کرده است، تشکر کرد.

لازم به یادآوری است پیش از این حجت الاسلام سعید کرمی به مدت 10 ماه مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان بود که بنا به دلایلی استعفای خود را از هفته پیش به وزیر داده بود.

کد مطلب 1230371

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