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۲۲ دی ۱۳۸۹، ۹:۱۳

برای حضور در تورنمنت پاریس؛

اردوی تیم ملی جودو از روز شنبه آغاز می‌شود

اردوی تیم ملی جودو از روز شنبه آغاز می‌شود

دور جدید تمرینات تیم ملی جودو برای حضور در تورنمنت پاریس که از رقابت‌های انتخابی المپیک به شمار می‌آید، از شنبه آینده آغاز خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های جودوی گراند اسلم فرانسه به عنوان یکی از سه تورنمنت بزرگ دنیا طی روزهای 16 و 17 بهمن‌ماه در پاریس برگزار می شود و سه جودوکار ملی پوش ایران هم برای حضور در این مسابقات راهی فرانسه خواهند شد.

در حالی که اردوی آماده سازی تیم ملی جودو بعد از لغو سفر تیم ملی به عربستان و مسابقات غرب آسیا چند هفته‌ای است که تعطیل شده، دور جدید تمرینات این تیم از روز شنبه 25 دی‌ماه در تهران آغاز می شود. کادر فنی تیم ملی برای تشکیل این اردو با مشکل اسکان اردونشینان مواجه است و مسئولان فدراسیون در تلاشند تا با رفع این مشکل اردوی تیم ملی را آغاز کنند.

رقابت‌های فرانسه از معتبرترین تورنمنت‌های جودوی جهان است و همه ساله با حضور بهترین جودوکاران جهان برگزار می شود، جودوکارانی که هر هفته در تورنمنت‌ها و اردوهای مشترک سطح بالا حضور دارند و با آمادگی بالا روی تاتامی حاضر می‌شوند.

میراسماعیلی، ملک محمدی و رودکی باید با حضور در یک اردوی  20 روزه در این مسابقات به مصاف رقبای خود بروند.

کد مطلب 1230374

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