وسعت تالاب آق آستارا به کمتر از 10 هکتار رسید

ساسان اکبری پور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: وسعت تالاب آق آستارا که بیش از 100 هکتار بوده با توجه به پیشروی آب دریا، برداشتهای غیراصولی شن وماسه و صدف از سواحل این پهنه آبی متاسفانه وسعت آن به کمتر از 10 هکتار رسیده است.

وی خاطرنشان کرد: تالاب آق آستارا با توجه به اینکه در مسیر کریدورمهاجرت پرندگان به سمت تالابهای داخل گیلان از جمله تالاب بین المللی انزلی، تالاب امیرکلایه لاهیجان و پارک ملی بوجاق قراردارد، یک استراحتگاه مناسب برای این پرندگان است.

رئیس محیط زیست آستارا گفت: با توجه به اهمیت موضوع که به لحاظ زیست محیطی و اکوسیستم منطقه این تالاب نقش مهمی دارد، محیط زیست با برنامه ریزی مناسب مانع تخریب این پهنه آبی شده است.

وی با تاکید براینکه این تالاب در حال احیا شدن است، یادآور شد: برداشت هرگونه شن وماسه غیراصولی و صدف از داخل تالاب و حیات وحش لوندویل ممنوع شده و همچنین این منطقه بصورت شبانه ریزی توسط ماموران محیط زیست حفاظت می شود.