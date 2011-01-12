تلفات گوشتی در مازندران یک سوم استان های دیگر است

به گزارش خبرنگار مهر، مجید مختاری شامگاه سه شنبه در جلسه ستاد هدفمندی یارانه های مازندران در استانداری تصریح کرد: مازندران در سال 87 با حدود چهار درصد تلفات گوشتی، پایین ترین میزان تلفات را به خود اختصاص داد.

وی با بیان اینکه این رقم در سال 88 با توجه به تلفات ناشی از کمپلکس بیماری های تنفسی، حدود شش درصد بود اظهار داشت: در سال جاری، مازندران جزو استان هایی بود که دیرتر از سایر استان ها درگیر این بیماری شد و از ابتدای سال تاکنون بیش از هشت درصد تلفات گوشتی داشته است.

مختاری، با اشاره به اینکه میانگین تلفات گوشتی در مازندران یک سوم استان های درگیر بیماری است خاطرنشان کرد: در مازندران کمبود واکسن نداریم.

وی یادآور شد: در بررسی نسبت به سال گذشته میزان مصرف واکسن در مازندران 80 درصد افزایش یافته است.

مدیر کل دامپزشکی مازندران با اشاره به اینکه در شش عامل در بیماری های کمپلکس تنفسی نقش دارند افزود: ویروس یکی از شش عامل، تغییر ژنتیکی داده که ممکن است برخی واکسن ها در این زمینه به خوبی پاسخگو نباشند.

