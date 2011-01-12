کانالهای سد پلرود هنوز به مناقصه گذاشته نشده است

اسدالله عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این سد در رونق کشاورزی و تامین آب آشامیدنی مردم منطقه تاثیر مهمی دارد.

وی روند اجرای این پروژه مهم عمرانی شرق گیلان را بسیارمثبت ارزیابی کرد و اظهارداشت: در سفر دور سوم رئیس جمهوری اعتبارات بیشتری برای ساخت مخزن سد وکانالهای سد انحرافی اختصاص خواهد یافت.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس آغاز ساخت سد انحرافی پلرود را سال 81 اعلام کرد و گفت: برای تکمیل ساخت سد انحرافی هرسال بصورت قطره چکانی اعتبارگذاشته می شد تا در نهایت سال 84 با حضور وزیر نیرو افتتاح شد ولی کانالهای سمت چپ و راست این سد هنوز به مناقصه گذاشته نشده است.

وی همچنین با اعلام اینکه پارسال 300 میلیارد ریال برای اجرای مخزن سد پلرود مصوب شد، افزود: ازاین میزان اعتبار 200 میلیارد ریال تخصیص پیدا کرده است.

وی بیان داشت: قرارگاه حضرت خاتم سد مخزنی را آغاز کرده به مدت پنج سال به اتمام خواهد رسید.

عباسی درادامه با بیان اینکه 32 هزار هکتار مزارع اعم از باغات چای، مرکبات و برنج در رودسر و املش وجود دارد، یادآورشد: این سد آب آشامیدنی و کشاورزی مردم منطقه را تامین خواهد کرد.

وی همچنین از ساخت تصفیه خانه سد پلرود در طول لات با اعتبار 60 میلیارد ریال خبر داد.