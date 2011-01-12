10 درصد امتیازات ناشی از قانون هدفمندی یارانه ها در حوزه سلامت بکار می رود

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، رحیم سروری صبح چهارشنبه در مراسم تودیع و معارفه رئیس بیمارستان ولیعصر افزود: از جمله مشکلات کنونی در سلامت جامعه، افزایش بیماری های غیر واگیر و پیر شدن چهره مردم، مدیریت بر منابع محدود امروزی، ناکافی بودن اعتبارات بخش سلامت و در عین حال بالا بودن سهم خانوارها از سلامت و استفاده ناکارآمد از منابع در دسترس می باشد.

وی با اشاره به جراحی بزرگی که در اقتصاد کشور انجام گرفته، تاثیر اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها را در بحث سلامت کشور به طور مستقیم عنوان نمود و افزود: هدفمند سازی یارانه ها در موارد مشکل زای بیماری های خاص کمک فراوانی خواهد داشت؛ به گونه ای که شاهد هستیم آنچه امروز دنبال می شود، عدالت در سلامت است.

سروری گفت: در بحث درمان و پیشگیری و زیر ساخت های دانشگاه با توجه به منویات مقام معظم رهبری و برنامه پنجم توسعه، باید قدم هائی برداشته شود.

سروری تاکید کرد: انتظاری که درباره بحث بیمارستان های استان وجود دارد، ساماندهی اورژانس های بیمارستانی است که همچنان نیازمند نگاه دقیق تر می باشد و با توجه به شیوع بیماری های فصلی، باید حتماً در این زمینه برنامه ریزی های لازم انجام شود.

در این مراسم با قرائت حکم ابلاغ دکتر حاج کریم، از خدمات دکتر فیضی با اهداء لوح تقدیر به عمل آمد.