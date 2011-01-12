افزایش افراط گرایی در آمریکا / شکاف بی سابقه میان بازها و کبوترها

به گزارش خبرگزاری مهر، "مارتین کیلیان" از تحلیلگران روزنامه سوئیسی "تاگس انسایگر" در گفتگو با این روزنامه درباره وضعیت آمریکا پس از ترور نماینده دموکرات کنگره این کشور اظهار داشت : شرایط تاسف بار و غم انگیز است. این سئوال مطرح است که آیا فضای سیاسی متشنج سالهای اخیر در آمریکا در وقوع چنین رویدادی موثر است.

وی در بخش دیگری از این گفتگو در پاسخ به این پرسش که چرا شور سیاسی در آمریکا تا این حد بالا رفته است، اظهار داشت : در اردوگاه راستگراها در آمریکا ما یک افراط گرایی را می بینیم که مدت سی سال است وجود دارد. حزب جمهوریخواه بیشتر خود را به عنوان یک حرکت می بینند نه یک حزب.



کیلیان درباره دلیل افراط گرایی راستها اظهار داشت : از یک طرف ما در آمریکا یک رکود شرایط زندگی واستاندارد های آن را تجربه می کنیم که البته در بیست تا بیست و پنج سال اخیر دیده می شده است. از طرف دیگر یک شکاف بالا در درآمد و داراییهای افراد در این کشور وجود دارد. چنین مسائلی نگرانی درباره سقوط اجتماعی در این کشور را افزایش داده است.



وی افزود: در بسیاری از مردم آمریکا این دیدگاه حاکم شده است که سالهای طلایی در آمریکا به پایان رسیده است. این جو مردم این کشور را مایوس و دلسرد و همزمان آنها را افراط گرا کرده است.



وی در ادامه در پاسخ به این پرسش که تا چه حد این شانس وجود دارد که بحثهای سیاسی در این کشور از حالت مغرضانه خارج شود اظهار داشت : متاسفانه چنین وضعیتی وجود دارد. در هفته های آینده ما شاهد بحث هایی درباره سبک سیاسی در آمریکا خواهیم بود و این نگرانی وجود دارد که همه چیز دوباره در مسیر سابق قرار گیرد.



کیلیان درباره روند بحثهای سیاسی در کنگره جدید آمریکا با اکثریت جمهوریخواه در این کشور گفت : شکاف بین دو حزب دموکرات و جمهوریخواه به طور بی سابقه ای افزایش یافته است. من فکر می کنم با وجود این حمله تروریستی علیه نماینده دموکرات، در کنگره جدید باز هم همان حالت دو قطبی بودن و شکاف وجود داشته باشد.من فکر می کنم وقوع اتفاقاتی بدتر از حمله تروریستی اخیر در چنین شرایطی در آمریکا ممکن باشد.