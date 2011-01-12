ضریب نفوذ تلفن همراه در گیلان 59 درصد افزایش یافت

علی نعمتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: ضریب نفوذ تلفن همراه در استان گیلان در پنج سال گذشته 8.19 درصد بود که هم اکنون به 59.72 درصد ارتقاء یافته بطوری که از هر 100 نفر گیلانی حدود 59 نفر دارای تلفن همراه هستند.

وی خاطر نشان کرد: در دو سفر هیئت دولت به استان گیلان 13 پروژه مخابراتی اعم از راه اندازی 130 سایت آنتن ماهواره ای جدید تلفن همراه، واگذاری 90 هزار شماره تلفن ثابت، نصب و راه اندازی 50 دفتر ICT روستایی، واگذاری 140 هزار سیمکارت تلفن همراه، برقراری ارتباط تلفنی 40 روستا در سطح استان تصویب شد که تمامی این پروژه ها اجرایی شده است.

مدیرعامل مخابرات گیلان گفت: بیش از 68 میلیارد ریال اعتبار برای راه اندازی و بهره برداری از این پروژه های مخابراتی سفرهیئت دولت در استان هزینه شده است.

وی تاکید کرد: در دولت نهم یک میلیون و 33 هزار و 475 تلفن همراه و در دولت دهم 328 هزار و 260 مشترک تلفن همراه از شبکه مخابراتی استان بهره مند شدند.

نعمتی ادامه داد: در حال حاضر یک میلیون و 406 هزار و 234 مشترک تلفن همراه در استان گیلان تحت پوشش شبکه مخابراتی استان قرار دارند.

وی با اشاره به راه اندازی سامانه تلفن 1818 در استان برای رفاه حال مردم گفت: مشترکان ثابت می توانند از طریق سامانه 1818 از میزان بدهی خود آگاه و نسبت به پرداخت قبوض خود اقدام کنند.

مدیرعامل مخابرات گیلان یادآورشد: بیش از 647 سایت گیرنده و فرستنده تلفن همراه BTS در مناطق شهری و روستایی و جاده ای استان ارتباط دهی و راه اندازی شده است.