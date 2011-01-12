رقابت فیلمسازان نسل اول انقلاب در جشنواره فیلم فجر

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و نهمین جشنواره فیلم فجر عرصه رقابت فیلمسازانی است که فعالیت سینمایی‌شان را پس از پیروزی انقلاب اسلامی شروع کرده‌اند و می‌توان از آنها به عنوان فیلمسازان نسل اول انقلاب اسلامی یاد کرد، شاخص‌ترین چهره این دوره از جشنواره ابراهیم حاتمی‌کیا است که با فیلم سینمایی "بانوی شهر ما" در جشنواره حضور دارد.

حاتمی‌کیا در "بانوی شهر ما" مانند "دعوت" به دنیای زنان پرداخته است و این بار در قالب قصه‌ای اجتماعی مسائل و مشکلات این قشر را به تصویر کشیده است. رویا نونهالی و مریلا زارعی بازیگران نقش‌های اصلی فیلم تازه حاتمی‌کیا هستند که در مرحله تولید، اخبار و حاشیه‌های فراوان داشت که نشان از اهمیت این کارگردان و سینمایش دارد.

کمال تبریزی یکی دیگر از کارگردان‌های هم‌نسل حاتمی‌کیا است که امسال با فیلم سینمایی "خیابان‌های آرام" به جشنواره می‌‌آید، در کارنامه تبریزی فیلم "پاداش" هم دیده می‌شود که وضعیت اکران آن مشخص نیست و اگر رایزنی‌ها برای حل مشکل این فیلم به ثمر برسد تبریزی با سه فیلم متفاوت به این ضیافت سینمایی می‌آید.

فیلم سینمایی "گنجینه شرق" به کارگردانی تبریزی که درباره یک دونده ژاپنی است هم در جشنواره امسال روی پرده می‌رود، در "خیابان‌های آرام" که یکی از پربازیگرترین فیلم‌های این دوره است تبریزی با گروهی از بازیگران حرفه‌ای همکاری کرده، نیکی کریمی، محمدرضا فروتن، حسن معجونی و لعیا زنگنه در این فیلم مقابل دوربین رفته‌اند و بخش‌هایی از فیلم در ارمنستان ساخته شده است.

محمدمهدی عسگرپور که پیش از این فیلم‌های سینمایی "قدمگاه"، "اقلیما" و "هفت و پنج دقیقه" را در جشنواره فیلم فجر داشته با فیلم "اتوبوس" در بیست و نهمین دوره جشنواره حاضر می‌شود، در این فیلم تلویزیونی شاهرخ فروتنیان و حبیب دهقان‌نسب بازی کرده‌اند.

رضا میرکریمی کارگردان فیلم تحسین شده "خیلی دور، خیلی نزدیک" پس از غیبت دو دوره‌ای امسال با فیلم سینمایی "یه حبه قند" به جشنواره می‌آید، این فیلم هم یکی از آثار پربازیگر جشنواره است که بر خلاف "به همین سادگی" فیلم قبلی این کارگردان تجربه‌ای قصه‌گو است داستان خانواده‌ای است که برای ازدواج یکی از اعضایش آماده می‌شود، رضا کیانیان، نگار جواهریان، فرهاد اصلانی، پریوش نظریه و ... بازی کرده‌اند. "یه حبه قند" هم یکی از پربازیگرترین فیلم‌های این دوره است. فیلمی که بازیگران سینما و تئاتر را در آن کنار هم می‌توان دید.

رسول صدرعاملی با فیلم سینمایی "شب و قسم به دلتنگی" و "زندگی با چشمان بسته" در جشنواره فیلم فجر حضور دارد، صدرعاملی که در ادوار مختلف از چهره‌های موثر این رویداد سینمایی بوده با این دو فیلم که قصه و فضایی متفاوت دارند می‌تواند دوست‌داران سینمایش را راضی کند. در "زندگی با چشمان بسته" ترانه علیدوستی و حامد بهداد ایفای نقش کرده‌اند، فیلم داستانی اجتماعی دارد اما "شب و قسم به دلتنگی" که حمید فرخ نژاد و پریوش نظریه بازیگر نقش اصلی آن هستند در ادامه فیلم‌هایی قرار می‌گیرد که صدرعاملی با موضوع زیارت ساخته است.

فیلم سینمایی "جنوب آسمانی" به کارگردانی جمال شورجه یکی دیگر از فیلم‌های این دوره از جشنواره است، فیلم در لبنان و با بازیگرانی از کشورهای مختلف عربی ساخته شده و داستانی درباره جنگ 33 روزه دارد، شورجه پیش از این هم در خارج از ایران و البته درباره مهاجران ایرانی فیلم ساخته اما "جنوب آسمانی" تجربه‌ای تازه در کارنامه این کارگردان سینمای دفاع مقدس است.

کیانوش عیاری هم با فیلم سینمایی "خانه پدری" به بیست و نهمین جشنواره فیلم فجر می‌آید، فیلم روایتی است که نقبی به تاریخ معاصر می‌زند و مهدی هاشمی و شهاب حسینی در آن بازی می‌کنند، عیاری که از سینماگران مهم نسل اول انقلاب اسلامی است سال‌ها درگیر ساخت مجموعه "روزگار قریب" بود و "خانه پدری" بازگشت دوباره او پس از سال‌ها غیبت به جشنواره فیلم فجر است.

یکی از مهمترین و باافتخارترین فیلمسازان نسل اول انقلاب مجید مجیدی در این دوره از جشنواره غایب است، او که پس از فیلم ستایش شده و موفق "آواز گنجشک‌ها" در جشنواره حضور نداشته است، این روزها پشت دوربین است تا فیلمی درباره پیامبر اکرم (ص) بسازد، فیلمی که می‌تواند سال آینده در جشنواره حضور داشته باشد و مورد توجه قرار بگیرد.