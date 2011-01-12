کشورهای 1+5 درصدد جبران اشتباهات خود در قبال ایران باشند

غلامرضا کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به در پیش بودن مذاکرات ایران و کشورهای عضو 1+5 در استانبول اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران همیشه از انجام مذاکرات استقبال کرده است و از هر فرصتی هم برای انجام مذاکرات استفاده نموده است.

وی با اعلام اینکه جمهوری اسلامی ایران بعنوان یک کشور هسته ای در مذاکرات استانبول شرکت می کند و از حقوق هسته ای ملت ایران دفاع خواهد کرد، گفت: اگر در این مذاکرات ما فقط در خصوص مسائل هسته ای خود صحبت کنیم وقتمان را تلف کرده ایم بلکه باید در مورد موضوعات دیگری از جمله مسائل منطقه ای و بین المللی با 1+5 گفتگو کنیم.

این عضو کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس در عین حال تصریح کرد: البته اگر بنا شد در مورد پرونده هسته ای خود با 1+5 گفتگو کنیم باید این گفتگو بر مبنای بیانیه تهران انجام شود.

وی با مثبت ارزیابی کردن چشم اندازمذاکرات استانبول عنوان کرد: اگر کشورهای 1+5 می خواهند در مذاکرات استانبول به نتیجه برسند باید مبنای مذاکرات را تغییر دهند و دست از تحریم و تهدید ملت ایران بردارند و به عبارتی دیگر در صدد جبران اشتباهات خود برآیند نه اینکه اشتباهی را به اشتباهات دیگر خود اضافه کنند.



