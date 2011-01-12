رئیس انستیتو پاستور ایران تغییر کرد/ قانعی با حفظ سمت رئیس پاستور شد

به گزارش خبرنگار مهر، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در این حکم آمده است: " نظر به تعهد و تجارب موفق جنابعالی در تولید محصولات با فناوری پیشرفته و نیز راه اندازی دفتر فناوری های سلامت، به موجب این ابلاغ و با حفظ سمت به عنوان سرپرست انستیتو پاستور ایران منصوب می شوید تا با اتکال به ذات باریتعالی و رعایت جوانب شرعی و قانونی انجام وظیفه کنید. امید است در سایه عنایات الهی با بهره گیری از کلیه توان کشوری و ظرفیت دانشمندان و متخصصین تلاشگر، در یک بازه زمانی مشخص، نیاز کشور به محصولات بیولوژیک در بخش دارو و واکسن مرتفع شود. در پیشبرد این اهداف و برنامه ها موفق باشید."

پیش از این دکتر محمدحسین مدرسی ریاست انستیتو پاستور را بر عهده داشت و وزیر بهداشت در حکمی در 18 آبان ماه 88 ریاست انستیتو پاستور ایران را ابقاء کرده بود.

دکتر "مارسل بالتازار"، دکتر "مهدی قدسی"، دکتر "صبار فرمانفرما"، دکتر "امین منصور سرداری"، دکتر "هادی ولایی"، دکتر "منصور شمسا"، دکتر مصطفی پورتقوی"، دکتر "علی رحمانی"، دکتر "احد میلانی نیا"، دکتر محمدرضا زالی"، دکتر "مرتضی آذرنوش"، دکتر "محمد تقی خانی"، دکتر "عبدالحسین روح الامینی نجف آبادی" و دکتر "محمدحسین مدرسی" تاکنون ریاست انستیتو پاستور ایران را بر عهده داشتند.