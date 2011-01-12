همنشینی فرودگاه پیام با زباله/ شهرداری نیاید فرودگاه وارد عمل می شود

به گزار ش خبرنگار مهر در کرج، مرکز دفن حلقه دره به عنوان تنها مرکز دفن زباله در مرکز استان البرز در زمینی به مساحت 153 هکتار روزانه حدود 1200 تا 1300 تن زباله را در خود جای می دهد. این مرکز تا سال 1371 به عنوان مرکز دفن منطقه مهرشهر مورد استفاده قرار می گرفت، اما پس از آن تاکنون به عنوان مرکز دفن شهرستان کرج، یعنی شهرداری های کرج، محمدشهر، مشکین دشت و ماهدشت مورد بهره برداری قرار می گیرد. دفنگاه قدیمی این مرکز مساحت 15 هکتار از منطقه را اشغال کرده و 30 متر زباله طی سالیان گذشته روی هم انباشته شده اند.

عدم دفن بهداشتی زباله، بوی نامطبوع، تولید شیرابه های خطرناک، عدم توفیق شهرداری در اجرا و آموزش طرح تفکیک زباله از مبداء، آلودگی آب شرب منطقه ماهدشت و بسیاری از موارد دیگر از مهمترین مسائلی هستند که همواره از سوی مدیریت شهری مطرح می شوند اما نتوانستند با اتخاذ برنامه های منسجم و علمی راه حلی برای این معضل بیابند.

با تشکیل استان البرز و فراهم شدن امکانات لازم به منظور فراهم کردن زیرساختهای مورد نیاز این استان زمزمه های نابسامانی در بخش ها و حوزه های مختلف کم کم به گوش می رسد. ناگفته پیداست توسعه راه ها و حمل و نقل جاده ای و هوایی بیش از هر اقدامی می تواند موجب رشد و آبادانی این استان تازه تاسیس شود. در این میان فرودگاه بین المللی پیام به عنوان مهمترین منطقه استان که به منطقه ویژه اقتصادی پیام معروف است بیش از هر حوزه ای نیازمند برنامه ریزی مدون و اصولی مدیران استان است.

قرار گرفتن این منطقه در مجاورت مرکز دفن زباله و بروز مشکلات متعدد برای آن باعث شده مدیران منطقه ویژه اقتصادی با برگزاری نشستها و جلسات مختلف نگاه مدیریت شهری کرج را به این منطقه معطوف کنند هرچند که برخی مدیران شهرداری معتقدند که مرکز دفن زباله حلقه دره پیش از احداث فرودگاه پیام، شهرک مسکونی کیانمهر و شرکت ایران توسعه فعالیت داشته است اما این نکته نباید باعث سلب مسئولیت شهرداری در رسیدگی دقیق به وظایف ذاتی اش برای ساماندهی وضعیت مرکز دفن زباله شود.

سرمایه گذاری دو هزار میلیارد دلاری برای منطقه ویژه اقتصادی

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی پیام در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج با بیان اینکه فرودگاه پیام در زمینی به مساحت 10 هزار هکتار در جنوب کرج واقع شده است، اظهار داشت: 36 هکتار از مجموع مساحت این منطقه دارای مجوز منطقه ویژه اقتصادی است که در آن تمام امکانات از جمله فرودگاه، گمرک، ترانزیت، نیروی انتظامی، سپاه، برج مراقبت و ... برای ارائه خدمات فراهم شده است.

محمد نوروزی افزود: اولین فاز منطقه ویژه اقتصادی در 40 هکتار اجرا شده و کلنگ 56 هکتار دیگر نیز در قالب فاز دوم در سفر هیئت دولت به استان البرز با حضور مسئولان کشوری به زمین خورد تا بسترهای لازم برای سرمایه گذاری داخلی و خارجی فراهم شود.

وی با اشاره به اینکه منطقه ویژه اقتصادی پیام در آینده ای نزدیک تحولات چشمگیری در سطح استان البرز به وجود خواهد آورد، یادآور شد: اخذ مجوزهای پستی و باری خاورمیانه، ترانزیت مستقیم کالا، پیش بینی ایجاد 5 هزار فرصت شغلی، احداث دانشگاه های بین المللی، احداث نمایشگاه بین المللی استان، آماده کردن زیرساخت های لازم برای احداث پست برق 63 کیلو واتی، خریداری 2 نیروگاه گازی، احداث جاده دسترسی و کمربندی از سمت ماهدشت، احداث شهرک آفتاب، احداث بیمارستان و طراحی دو خط قطارشهری، احداث مجموعه های بزرگ تجاری- فرهنگی- تفریحی، استفاده از سرمایه گذاری 2 هزار میلیارد دلاری از سوی بخش خصوصی و راه اندازی بازار منطقه ویژه اقتصادی پیام تنها بخشی از اقدامات و برنامه هایی است که برای این منطقه پیش بینی شده است.

مطالعات کارشناسی و علمی بر روی زباله ها صورت نمی گیرد

این مسئول با اشاره به اینکه این منطقه سرمایه عظیم ملی است، خاطرنشان کرد: این منطقه با توجه به ظرفیتهای عظیم تجاری و بین المللی که دارد با مشکلاتی نیز مواجه است که از آن جمله می توان به وجود مرکز دفن زباله حلقه دره اشاره کرد.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی پیام گفت: بوی تعفن، جاری شدن شیرابه و ناامنی در اثر وجود افراد ولگرد برای جداسازی زباله ها از مهمترین مسائلی است که باید بیش از پیش مورد توجه و عنایت مدیریت شهری قرار گیرد.

وی با بیان اینکه برای تحقق برنامه های این منطقه باید تدابیر اساسی اندیشیده شود، خاطرنشان کرد: در حال حاضر تعدادی از سرمایه گذاران بخش خصوصی برای استانداردسازی و کاهش مسائل مرتبط با رفع آلودگی های زیست محیطی مرکز دفن حلقه دره اعلام آمادگی کرده اند.

این مسئول با تاکید بر اینکه هیچ اقدام علمی بر روی زباله ها صورت نمی گیرد، یادآور شد: اگر شهرداری کرج برای این معضل چاره اندیشی نکند فرودگاه پیام وارد عمل خواهد شد.

وی افزود: رفع این معضل در حیطه وظایف پیام نیست اما با توجه به اینکه برای این منطقه سرمایه گذاری فراوانی صورت گرفته است باید چاره ای اساسی اندیشیده شود تا سرمایه گذاران با فراغ بال بتوانند برای توسعه و آبادانی منطقه سایر طرح های خود را اجرایی کنند.

شیرابه ها همچنان خون زمین را می مکند

رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و زیست شهری شورای شهر کرج نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه باید برای کاهش زباله اقدام اساسی صورت گیرد، افزود: متاسفانه عدم توفیق سازمان مدیریت پسماند در آموزش شهروندی با تاکید بر کاهش تولید و تفکیک زباله از مبداء و همچنین تولید ورمی کمپوست نتوانست انتظارات مدیریت شهری را برآورده کند.

عبدالله پورمظاهری متصاعد شدن گاز حاصل از انبوه زباله را عمده مسئله این مرکز خواند و اظهار داشت: مدیریت زباله در کلانشهر کرج مهمترین دغدغه شهری است که امیدواریم با همکاری و تعامل مدیران استانی این معضل رفع شود.

ناظر شورا در سازمان پسماند شهرداری کرج خاطرنشان کرد: در حال حاضر به دلیل همکاری نکردن مردم و عدم آموزش های لازم از سوی سازمان مدیریت لازم در راستای اجرای طرح تفکیک زباله از مبداء روزانه حجم وسیعی از زباله در مرکز حلقه دره دفن می شود که در صورت ادامه این روند به زودی با بحران آلودگی محیط زیست به دلیل عدم ظرفیت و گنجایش مرکز دفن مواجه می شویم.

وی افزود: پوشاندن حجم وسیعی از زباله به وسیله خاک راه حل منطقی برای مدیریت زباله نیست بلکه باید با استفاده از روش های علمی از محل طلای کثیف درآمدزایی مناسب برای شهرداری صورت گیرد.

موضوع مدیریت علمی و کارشناسی شیوه دفن زباله و توجه به مسائلی که منطقه ویژه اقتصادی پیام با آن مواجه است در شرایطی مطرح می شود که طی سالهای گذشته از سوی کارشناسان مسائل شهری و زیست محیطی مطرح می شد اما پس از تشکیل استان البرز و ارتقاء ساختار اداری و سیاسی کرج این امکان به وجود آمده است تا در کارگروهی متشکل از مسئولان و نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی به این معضل رسیدگی کرده و با اتخاذ تدابیراساسی زمینه ها و بسترهای لازم برای حضور پررنگ و جدی بخش خصوصی درجهت تحقق اصل 44 قانون اساسی فراهم شود. سرمایه گذاری 2 هزار میلیارد دلاری برای منطقه پیام نویدبخش آینده ای روشن برای استان البرز است که امیدواریم در سایه توجه مدیریت کلان استان این مهم بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.