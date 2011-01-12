آمل میزبان اردوی تیم ملی هندبال جوانان ایران شد

خسرو ابراهیم زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مرحله چهارم اردوی تیم ملی هندبال جوانان کشورمان از 16بهمن ماه در دانشگاه شمال آمل برگزار می شود.
وی، زمان اردوی تیم ملی در آمل را به مدت پنج روز اعلام کرد و افزود: تیم ملی هندبال جوانان ایران با 30 بازیکن در اردوی چهارم در آمل حضور پیدا خواهد کرد.
رئیس هیئت هندبال مازندران تصریح کرد: در این اردو، 5 هندبالیست مازندرانی در اردوی تیم ملی حضور خواهند داشت.
ابراهیم زاده همچنین از برگزاری تورنمت چهار جانبه هندبال گرامیداشت دهه مبارکه فجر با حضور تیم ملی هندبال جوانان کشورمان در مازندران خبر داد و اضافه کرد: هم اکنون هیئت هندبال مازندران دعوتنامه های خود را برای حضور برخی از استانها برای این تورنمت ارسال کرده است.
وی خاطرنشان کرد: در این تورنمت سعی خواهیم کرد تا تیم های با قدرت و با روحیه حضور یابند تا تیم ملی در اردوی مازندران محک خوبی بخورد.
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